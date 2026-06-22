25 años después

A un cuarto de siglo del estreno: furor mundial por el emotivo reencuentro del elenco de "Legalmente rubia"

El reparto original de la icónica comedia cinematográfica volvió a verse las caras en un evento masivo en Nueva York. Con Reese Witherspoon a la cabeza, las estrellas de la película bendijeron el lanzamiento de "Elle", la precuela en formato de serie que abordará la adolescencia de la inolvidable abogada y que llegará a las pantallas en los próximos días.