Veinticinco años pasaron desde que una joven Reese Witherspoon, de apenas 25 años en aquel entonces, revolucionara las salas de cine de todo el mundo al ponerse en la piel de Elle Woods, la decidida estudiante de Harvard que rompió con todos los estereotipos machistas en "Legalmente rubia" (2001) y su secuela de 2003. Este fin de semana, el emblemático elenco se reencontró por primera vez en un cuarto de siglo en Manhattan, Nueva York, con un motivo muy especial: darle la bienvenida oficial a la nueva generación que continuará con el legado de la franquicia.
A un cuarto de siglo del estreno: furor mundial por el emotivo reencuentro del elenco de "Legalmente rubia"
El reparto original de la icónica comedia cinematográfica volvió a verse las caras en un evento masivo en Nueva York. Con Reese Witherspoon a la cabeza, las estrellas de la película bendijeron el lanzamiento de "Elle", la precuela en formato de serie que abordará la adolescencia de la inolvidable abogada y que llegará a las pantallas en los próximos días.
El emotivo cruce generacional tuvo lugar durante el evento interactivo para fanáticos denominado "Elle World", celebrado en el Hall des Lumières. Allí, Witherspoon se mostró visiblemente conmovida y, al borde de las lágrimas, le cedió el testimonio —o "la antorcha rosa"— a Lexi Minetree, la actriz de 25 años que interpretará a la mítica abogada en sus años de secundaria.
"Durante 25 años he tenido el privilegio de escuchar a jóvenes que se veían reflejadas en Elle Woods. Ver cómo ese legado continúa en una nueva generación es algo que nunca daré por sentado", manifestó Witherspoon, quien además ejerce el rol de productora de esta nueva propuesta de Prime Video a través de su compañía Hello Sunshine.
Anécdotas, risas y la confesión de Jennifer Coolidge
La reunión no solo estuvo cargada de nostalgia, sino también del característico humor que definió a la saga. Además de Witherspoon, del reencuentro participaron figuras clave del reparto original como Selma Blair, Ali Larter, Matthew Davis, Victor Garber y la aclamada Jennifer Coolidge.
Coolidge, de 64 años —quien vive un renacer profesional absoluto gracias a su aplaudido papel en "The White Lotus"—, desató las carcajadas del público al revelar una insólita anécdota sobre el proceso de selección de la cinta original. Quien supo interpretar de manera brillante a Paulette Bonafonté, la fiel manicurista y compinche de la protagonista, confesó que originalmente se postuló con otra ambición: "Me pareció divertidísimo. Tuve muchísima suerte de que me eligieran para esta película, pero estúpidamente pensé que, cuando hice la audición, iba a ser Elle", recordó entre risas.
Música en vivo y la mirada puesta en la precuela
La velada para los fanáticos culminó con momentos de altísima nostalgia musical gracias a las actuaciones sorpresa de Hoku, quien interpretó "Perfect Day" (tema de la icónica secuencia inicial del filme de 2001), y de Vanessa Carlton, quien conmovió a los presentes con su clásico "A Thousand Miles".
Respecto a la nueva producción que motivó la reunión, la serie titulada "Elle" se ambientará en el Seattle de 1995 y explorará las vivencias de una Elle Woods adolescente mucho antes de su llegada a Harvard. La ficción mostrará los desafíos de su época de instituto, incluyendo amistades complejas, amores prohibidos y sus primeros —y cuestionables— pasos en el mundo de la moda. Contará además con las actuaciones de June Diane Raphael y Tom Everett Scott en el rol de los padres de la protagonista y se estrenará a nivel global en la plataforma Prime Video el próximo 1 de julio.
Un fenómeno que rompió la taquilla
El reencuentro vuelve a poner en valor el impacto cultural y comercial de un largometraje que se convirtió en un fenómeno de masas inesperado en los primeros años de los 2000. Con un presupuesto modesto, "Legalmente rubia" logró recaudar más de 142 millones de dólares en todo el mundo, multiplicando casi por ocho su inversión inicial, mientras que su secuela alcanzó los 124 millones. A 25 años de aquel hito, el rosa sigue estando más vigente que nunca.