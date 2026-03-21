La emotiva confesión de Ricardo Darín sobre su primer nieto

Ricardo Darín atravesó un momento personal significativo al convertirse en abuelo y compartió su experiencia en una conferencia de prensa junto a Andrea Pietra, en el marco de la obra Escenas de la vida conyugal. El actor explicó que esta situación le generó un impacto emocional profundo.
Darín aseguró que ya asimiló esta nueva etapa, aunque todavía no ha ejercido plenamente el rol de abuelo. Reconoció que no ha tenido la oportunidad de compartir suficiente tiempo con el bebé, pero expresó su deseo de hacerlo en el futuro.
La actriz publicó en su cuenta de Instagram la primera imagen junto a Dante.
El actor recordó el momento en que conoció a su nieto, destacando la salida del sanatorio y la imagen de su hijo, Ricardo “Chino” Darín, abriendo la puerta del ascensor. Para él, lo más impactante fue ver a su hijo convertido en padre y feliz en esta nueva etapa. Además, aclaró que no le dio consejos, ya que considera que cada persona debe construir su propio camino.
Manteniendo el vínculo familiar
A pesar de la distancia y los compromisos laborales, la familia organiza encuentros según la disponibilidad de cada integrante, con el objetivo de mantener un vínculo cercano mientras atraviesan este cambio familiar.
Úrsula Corberó y Chino Darín celebran la llegada de su primer hijo.
En otro tramo de la conferencia, Darín respondió sobre la participación de Andrea del Boca en el reality Gran Hermano. Pietra afirmó que no participaría en ese tipo de programas y que cada persona toma sus propias decisiones: “Si estoy ahí, me pego un corchazo”, comentó con humor, subrayando su postura frente al formato televisivo.