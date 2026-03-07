España

Úrsula Corberó y un paseo "soñado": las primeras imágenes junto al pequeño Dante Darín

La actriz española fue captada recorriendo las calles de Barcelona junto a su hijo y su pareja, el "Chino" Darín. Tras meses de hermetismo, la protagonista de "La Casa de Papel" compartió su emoción por esta nueva etapa.