Cruce de leyendas en Buenos Aires

El encuentro de Charly García con ZZ Top en los camarines tras el regreso de la banda al país

El referente del rock nacional asistió al recital que el trío texano brindó después de 16 años de ausencia en la Argentina. Acompañado por Hilda Lizarazu y el Zorrito Von Quintiero, se fotografió junto a Billy Gibbons y le obsequió una copia de su álbum junto a Sting.