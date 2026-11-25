Charly García protagonizó un encuentro histórico con los integrantes de ZZ Top en el área de camarines del Movistar Arena, en el marco del regreso de la banda estadounidense a la Argentina luego de 16 años de ausencia.
El encuentro de Charly García con ZZ Top en los camarines tras el regreso de la banda al país
El referente del rock nacional asistió al recital que el trío texano brindó después de 16 años de ausencia en la Argentina. Acompañado por Hilda Lizarazu y el Zorrito Von Quintiero, se fotografió junto a Billy Gibbons y le obsequió una copia de su álbum junto a Sting.
El músico asistió al recital que el grupo brindó este lunes en Buenos Aires y posó junto a Billy Gibbons, Elwood Francis y Michael Monahan, además de entregarles en mano una copia de su disco compartido con Sting.
Postales del encuentro en camarines
Las imágenes de la reunión fueron difundidas a través de la cuenta de Instagram de Foggia & Company bajo la frase "La definición de rock and roll" y rápidamente generaron miles de interacciones en redes sociales.
En los registros también aparecen Hilda Lizarazu y Fabián “Zorrito” Von Quintiero, quienes acompañaron a García durante la velada y sumaron presencia local al cruce con los referentes del blues rock originarios de Houston.
El regreso de ZZ Top a los escenarios argentinos
La presentación formó parte de la gira The Big One!, un espectáculo centrado en los principales clásicos de las más de cinco décadas de trayectoria del trío texano, entre los que se destacan éxitos como "La Grange", "Sharp Dressed Man", "Legs" y "Gimme All Your Lovin'".
La última actuación de la banda en suelo argentino había sido en 2010 en el estadio Luna Park, ocasión cuyo fervor del público fue recordado por el propio Gibbons como uno de los principales motivos para concretar su retorno.
En esta etapa, la formación de gira de ZZ Top está integrada por el histórico guitarrista y cantante Billy Gibbons, junto a Elwood Francis —quien asumió el bajo tras el fallecimiento de Dusty Hill en 2021 luego de haber sido técnico del grupo durante casi tres décadas— y Michael Monahan en batería.
Ante un estadio colmado, la banda confirmó la vigencia de su convocatoria mientras la visita de García al backstage aportó una postal destacada para la historia reciente del rock en Buenos Aires.