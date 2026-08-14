Las redes sociales no descansan ni un segundo. Prueba de ello es el nuevo "escándalo" que se intenta viralizar en las últimas horas. Ocurre que María Becerra apareció como el rostro de una conocida marca de productos para el cabello; misma línea que hace un tiempo la tenía a Nicki Nicole.
Una publicidad reaviva los rumores de pelea entre María Becerra y Nicki Nicole
Usuarios y fanáticos volvieron a hablar de un conflicto entre las artistas a raíz del desembarco de Becerra en una conocida marca de productos para el cabello. Las especulaciones y el antecedente.
"Se confirma que María Becerra volvió a bajar a Nicki Nicole de un proyecto, tal y como hizo en la serie 'El barro'", posteó un usuario citando otra publicación que mencionaba: "Una cantante argentina muy querida por todos pidió por contrato que den de baja a otra para firmar un contrato con una importante marca para el cabello. No es la primera vez que la baja e intenta cruzarla en eventos".
Mientras las partes mantienen el silencio por el tema, los fanáticos en redes siguen tejiendo sus elucubraciones. Algunos niegan rotundamente la pelea, otros critican el posteo por inverosímil y otros "compran" el supuesto conflicto.
Los antecedentes
En el verano 2026, Nicki Nicole volvió a situarse en el centro del escenario mediático tras salir a cruzar con firmeza los insistentes rumores que insinuaban un distanciamiento con María Becerra. La polémica comenzó a viralizarse masivamente en las plataformas digitales a partir de una lectura sesgada e intencionada sobre sus recientes declaraciones acerca de sus vacaciones.
El conflicto artificial se originó cuando comenzó a circular un fragmento audiovisual en el cual la artista reafirmaba que San Carlos de Bariloche constituye su destino predilecto a la hora de tomarse un descanso. Diversas cuentas en redes sociales interpretaron apresuradamente sus palabras como una indirecta hacia Becerra, que había sido cuestionada por viajar a Europa junto a Rei.
En ese contexto, la controversia cobró fuerza debido al intenso debate previo en torno al itinerario de viaje de la cantante oriunda de Quilmes. Varios usuarios le criticaron haber optado por destinos europeos en lugar de vacacionar en la Argentina, lo que llevó a ciertos sectores de la audiencia a vincular ambas situaciones de manera arbitraria para alimentar una narrativa de tensión.
Lejos de omitir la situación, la rosarina prefirió intervenir sin rodeos en la conversación pública de las redes para desactivar cualquier mala interpretación. Su intervención buscó despejar dudas desde el primer momento, marcando una clara distancia respecto del periodismo del espectáculo que busca generar fricción entre las principales figuras de la música urbana contemporánea.
Una respuesta tajante para frenar la especulación
Ante la rápida e incontrolable escalada de las versiones en las plataformas, la referente del género urbano decidió intervenir de forma tajante en los comentarios de la publicación viral. “¿Hasta cuándo enemistando mujeres? Bariloche es mi lugar favorito y lo digo siempre”, expresó con contundencia la joven intérprete rosarina, desmintiendo de manera categórica cualquier interna.
La tajante aclaración de Nicki Nicole generó una respuesta inmediata entre sus fanáticos, quienes celebraron que la artista no dejara pasar las especulaciones infundadas de la prensa de espectáculo. Muchos usuarios remarcaron que el intento de crear una rivalidad entre dos de las mujeres más convocantes de la música nacional resulta una práctica recurrente que debe terminarse.