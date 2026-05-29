Conflicto familiar

Fin del apellido Pitt: el hijo mayor de Brad y Angelina Jolie tomó una drástica decisión judicial

El joven de 24 años presentó una petición formal ante la Justicia para pasar a llamarse Maddox Chivan Jolie de forma oficial. Se suma a los cambios de identidad que ya realizaron sus hermanas Shiloh, Vivienne y Zahara.