Maddox, el hijo mayor de los actores Angelina Jolie y Brad Pitt, inició un trámite formal ante las autoridades judiciales para retirar el apellido "Pitt" de su nombre legal. Según consta en los documentos presentados en los tribunales y difundidos por los medios estadounidenses Us Weekly y Daily Mail, el joven de 24 años fundamentó su solicitud bajo estrictas razones de índole "personal".
Fin del apellido Pitt: el hijo mayor de Brad y Angelina Jolie tomó una drástica decisión judicial
El joven de 24 años presentó una petición formal ante la Justicia para pasar a llamarse Maddox Chivan Jolie de forma oficial. Se suma a los cambios de identidad que ya realizaron sus hermanas Shiloh, Vivienne y Zahara.
De recibir la aprobación de los magistrados intervinientes, el trámite modificará su identificación oficial de manera definitiva, adoptando el nombre único de Maddox Chivan Jolie y dejando sin efecto el apellido compuesto Jolie-Pitt que utilizó desde su adopción.
La presentación ante los tribunales locales coincide con las decisiones adoptadas por el joven dentro de su perfil laboral reciente. En los créditos de la producción cinematográfica Couture, estrenada en febrero de este año y donde se desempeñó como asistente de dirección, figuró registrado únicamente bajo el nombre de "Maddox Jolie".
Por el contrario, en proyectos previos de la misma productora como el filme biográfico Maria —basado en la trayectoria de la cantante de ópera Maria Callas—, su acreditación técnica como asistente de producción se había completado bajo el nombre compuesto original de su documento de identidad.
Una tendencia compartida entre los hermanos
La iniciativa judicial de Maddox representa una continuidad en las acciones de los hijos de la expareja para distanciarse del vínculo paterno tras el divorcio de los actores:
- Shiloh Jolie: al cumplir los 18 años en 2024, inició y financió de forma autónoma el proceso legal para remover el apellido paterno, obteniendo la aprobación judicial ese mismo año.
- Vivienne Jolie: en mayo de 2024, omitió el uso del apellido de su padre en los programas oficiales de la obra teatral de Broadway The Outsiders, donde participó en el área de producción.
- Zahara Marley Jolie: adoptó la misma tesitura pública durante su presentación en la hermandad universitaria Alpha Kappa Alpha y posteriormente al recibir su titulación académica.
Historial de disputas familiares
La disolución del matrimonio entre Angelina Jolie y Brad Pitt comenzó en el año 2016, luego de un incidente denunciado por la actriz durante un vuelo privado. En los expedientes judiciales del caso se detallaron acusaciones de agresiones físicas y verbales por parte del actor hacia los integrantes de la familia, incluyendo un altercado directo con Maddox, quien en ese entonces tenía 15 años.
Si bien la Oficina Federal de Investigación (FBI) intervino en las instancias periciales y determinó no presentar cargos penales contra el artista, el vínculo con sus hijos mayores sufrió un deterioro progresivo.
Fuentes cercanas al entorno del actor señalaron que la relación con Maddox y su hermano Pax se encuentra interrumpida en la actualidad, mientras persisten las gestiones privadas para reestablecer los canales de comunicación con sus hijos menores.