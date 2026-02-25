Revelan un supuesto acercamiento entre Guillermo Francella y Elba Marcovecchio y crecen los rumores de romance

Guillermo Francella aparece otra vez en los titulares del espectáculo, esta vez por una versión que lo vincula sentimentalmente con Elba Marcovecchio. El rumor empezó a circular en las últimas horas y rápidamente se instaló en portales y redes sociales por el perfil de ambos protagonistas.
Los rumores se instalaron rápidamente en medio de especulaciones sobre la vida personal del actor, en un contexto en el que ya venía siendo seguido de cerca tras su separación de Marynés Breña, su esposa durante más de tres décadas y madre de sus hijos Yoyi y Nicolás.
La mujer señalada en las versiones es Elba Marcovecchio, abogada y figura mediática que suele aparecer en televisión. El rumor tomó fuerza después de comentarios realizados en LAM sobre un encuentro entre ambos en una fiesta.
Una conversación de quince minutos a solas entre el actor y la abogada en el cumpleaños de Baby Etchecopar desató distintas especulaciones.
En ese programa, se dijo que Francella y Marcovecchio fueron vistos conversando a solas durante unos 15 minutos y muy cerca uno del otro, una situación que llamó la atención de quienes estaban en el evento. Esa descripción fue el disparador de las especulaciones.
Sin embargo, la misma versión también incluyó una aclaración importante: no se habría visto entre ellos ningún gesto físico que confirmara una relación.
En La Mañana con Moria consultaron a Marcovecchio sobre las versiones, y que ella respondió con cautela, sin dar mayores detalles sobre el vínculo con el actor.
Siempre según esa publicación, Marcovecchio aseguró que la charla con Francella fue “solamente de fútbol”, bajándole el tono a las especulaciones. Así, por ahora, la historia permanece con alta repercusión pero sin una confirmación concreta de ninguna de las partes.