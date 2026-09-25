En las últimas horas, Franco Colapinto se convirtió en el centro de atención del mundo digital y del espectáculo de una manera completamente inesperada. A la par de sus compromisos en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, un video difundido por la conductora Yanina Latorre causó estupor entre los internautas y desató un sinfín de teorías.
El video de Franco Colapinto mirando cochecitos de bebé que hizo estallar a las redes
El piloto argentino quedó en el foco tras viralizarse una grabación en un local comercial, mientras aguarda la carrera de Fórmula 1 en el circuito de Bakú.
En la filmación se observa al piloto de Pilar observando detenidamente cochecitos de bebé en un establecimiento. Al percatarse de que estaba siendo grabado por una persona en el lugar, el corredor se colocó la capucha y desvió la mirada. La secuencia se viralizó de inmediato en plataformas digitales, provocando comentarios sobre un posible embarazo junto a la actriz Maia Reffico. Sin embargo, diversos usuarios señalaron que la escena también podría responder a una campaña publicitaria, considerando la creciente faceta del piloto como figura de marcas internacionales.
"Es la tercera vez que me mandan este video de Colapinto en 1 minuto, averiguo y vuelvo con la data. Amooooor", expresó Latorre a través de sus redes sociales, alimentando el misterio en torno al episodio.
Su relación con Maia Reficco y un nuevo interés amoroso
Tras superar una breve crisis comunicacional producida a mediados de año, el vínculo entre el piloto de Alpine y la actriz de proyección internacional se encuentra en stand by. En julio de este año se especuló un distanciamiento entre ambos, aunque la pareja disipó las versiones tras ser retratada semanas atrás caminando en actitud afectuosa por las calles de Ámsterdam.
Sin embargo, no se vio más a Reficco y Colapinto juntos. Y hay una situación particular que llamó la atención de los usuarios de redes sociales: parece haber un nuevo interés amoroso en el mundo del piloto de F1: Colapinto volvió a encender las conversaciones de sus fanáticos tras registrarse un gesto con Sofía Solá, la hija de la reconocida cocinera Maru Botana. El intercambio de "me gusta" e interacciones en Instagram no pasó desapercibido para los seguidores del deportista, quienes suelen rastrear al detalle cada uno de sus movimientos digitales.
Avance clave en la parrilla del Gran Premio de Azerbaiyán
En el plano estrictamente deportivo, el piloto argentino cerró la jornada de clasificación con novedades de impacto para la competencia del fin de semana en Bakú. Colapinto había concluido en la décima posición de la sesión clasificatoria, logrando acceder nuevamente a la Q3 de la Fórmula 1.
No obstante, una sanción impuesta por los comisarios deportivos de la FIA modificó el orden definitivo de salida. El piloto español Carlos Sainz, que había finalizado noveno con la escudería Williams, recibió una penalización de cinco puestos en la grilla. Esta medida benefició de manera directa al argentino de Alpine, quien avanzó un lugar y partirá noveno en la carrera. La rectificación del orden lo sitúa en una posición óptima para atacar desde el arranque y pelear por sumar puntos en el circuito de Azerbaiyán.