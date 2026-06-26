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Gloria Carrá respaldó a Cecilia Ce tras denunciar a su expareja Nacho Levy

La actriz rompió el silencio tras el descargo de la psicóloga en redes sociales sobre dinámicas de hostigamiento. Confirmó que se comunicó en privado para acompañarla y expresó su solidaridad con las mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

Gloria Carrá respaldó a Cecilia Ce tras denunciar a su expareja Nacho Levy.Gloria Carrá respaldó a Cecilia Ce tras denunciar a su expareja Nacho Levy.
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Tras la separación de Cecilia Ce, que denunció violencia psicológica por parte de su ex, Ignacio “Nacho” Levy, la actriz Gloria Carrá se solidarizó “con todas las mujeres” que atraviesan este tipo de situaciones, ya que la intérprete fue pareja del militante de La Garganta Poderosa entre 2020 y 2023.

Si bien, hasta mayo de 2026 la pareja de Levy y Ce mostraba una aparente estabilidad familiar en redes, recientemente la psicóloga realizó un fuerte descargo en redes sociales, donde denunció haber sufrido dinámicas de control y hostigamiento emocional.

nacho levy cecilia ceCecilia Ce denunció a Nacho Levy por violencia psicológica.

Por su parte, Carrá explicó: “Me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia. Sé que no es un camino sencillo y que todas merecemos ser escuchadas, acompañadas y respetadas.”

En línea, reveló que se puso en contacto con la profesional de la salud mental: “Frente a los hechos de público conocimiento les cuento que, desde el primer momento me comuniqué en forma privada para brindar mi acompañamiento.”

El posteo de Gloria Carrá en Instagram.El posteo de Gloria Carrá en Instagram.

“Hoy elijo no hacerlo públicamente. Es la manera que encuentro de cuidarme. También creo que tenemos derecho a elegir cómo atravesar estos momentos. A veces el camino implica hablar, y otras veces implica preservar la propia intimidad. Ambas decisiones merecen respeto.” concluyó Carrá.

gloria carra nacho levyGloria Carrá y Nacho Levy fueron pareja entre 2020 - 2023.

Dentro de los patrones de este tipo de situación, la psicóloga había publicado en su descargo: "No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca. Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir."

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Previo a sus palabras, compartió artículos técnicos titulados "Por qué los psicópatas y narcisistas casi no duermen" y "La verdad oscura detrás de la madrugada".

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