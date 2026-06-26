Repercusiones

Gloria Carrá respaldó a Cecilia Ce tras denunciar a su expareja Nacho Levy

La actriz rompió el silencio tras el descargo de la psicóloga en redes sociales sobre dinámicas de hostigamiento. Confirmó que se comunicó en privado para acompañarla y expresó su solidaridad con las mujeres que atraviesan situaciones de violencia.