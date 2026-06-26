El Mundial 2026 sigue reuniendo figuras de todos los ámbitos y, esta vez, los protagonistas fueron dos estrellas de Hollywood. Brad Pitt y Edward Norton asistieron al partido entre Estados Unidos y Turquía y su presencia en las tribunas rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.
Edward Norton y Brad Pitt compartieron palco y revivieron el clásico del cine "El club de la Pelea"
Los protagonistas del clásico de Hollywood fueron captados juntos en las tribunas durante el encuentro entre Estados Unidos y Turquía. La imagen se volvió viral entre los fanáticos del cine y el fútbol.
Las cámaras del estadio enfocaron a los actores mientras seguían atentamente el encuentro y la imagen se viralizó en las redes sociales. Para millones de fanáticos fue inevitable recordar la película El club de la pelea, estrenada en 1999 y dirigida por David Fincher, donde ambos compartieron pantalla en una de las producciones más influyentes de las últimas décadas.
Un reencuentro que despertó la nostalgia
Aunque mantuvieron una actitud relajada y disfrutaron del espectáculo deportivo, la aparición conjunta de Pitt y Norton generó una ola de comentarios entre los espectadores. Muchos destacaron que no es habitual ver a los dos actores compartiendo un evento público, lo que hizo aún más especial la escena.
Las imágenes recorrieron rápidamente las redes sociales y numerosos usuarios hicieron referencia a la icónica película basada en la novela de Chuck Palahniuk. Los guiños a los personajes Tyler Durden y el Narrador inundaron las publicaciones, transformando el partido en una inesperada reunión cinematográfica.
Hollywood también juega el Mundial
La Copa del Mundo disputada en Estados Unidos se convirtió en un punto de encuentro para celebridades del deporte, la música y el cine. Aprovechando que varias sedes están ubicadas en ciudades con fuerte presencia de la industria del entretenimiento, numerosas figuras aprovecharon para asistir a distintos encuentros.
En esta oportunidad, la presencia de Pitt y Norton eclipsó incluso algunos pasajes del partido. Las cámaras insistieron en mostrarlos durante varios minutos y los fanáticos presentes en el estadio buscaron inmortalizar el momento con fotos y videos.
El Mundial continúa ofreciendo postales que trascienden el fútbol. En esta ocasión, el reencuentro entre dos de los protagonistas de una de las películas más emblemáticas de fines de los años noventa terminó robándose parte de la atención y regaló una imagen que rápidamente quedó entre las más compartidas del torneo.
Además del atractivo que generó la presencia de los dos actores, el partido reunió a otras personalidades del espectáculo y del deporte, una postal que se volvió habitual desde el inicio del Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá.
La gran cantidad de figuras que asisten a los estadios refleja el impacto global del torneo y el interés que despierta más allá del ambiente futbolístico.
La aparición de Brad Pitt y Edward Norton también reavivó el interés por El club de la pelea, una película que, más de 25 años después de su estreno, continúa siendo una obra de culto.
Las imágenes de ambos compartiendo la platea fueron interpretadas por muchos fanáticos como un guiño al filme dirigido por David Fincher, que marcó a toda una generación y consolidó a los dos actores entre las principales estrellas de Hollywood.