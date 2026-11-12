Adorable momento

“¿Qué hacés ahí?”: Jimena Barón sorprendió a Arturo mimando a Lucy y sus cachorros

La cantante adoptó recientemente a la mascota que acaba de tener crías. Según mencionó, el pequeño había desaparecido de la vista de sus padres y al buscarlo lo encontraron junto al animal. La actriz compartió el video en sus redes sociales y emocionó a sus seguidores.