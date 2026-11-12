La familia de Jimena Barón atraviesa días especiales desde que, a fines de octubre, su perrita Lucy dio a luz a cinco cachorros. La llegada de los pequeños modificó la rutina del hogar y sumó nuevas responsabilidades y momentos de ternura. En medio de los cuidados y las primeras semanas de vida de los animales, la actriz compartió una escena protagonizada por su hijo menor, Arturo, que conquistó a sus seguidores.
“¿Qué hacés ahí?”: Jimena Barón sorprendió a Arturo mimando a Lucy y sus cachorros
La cantante adoptó recientemente a la mascota que acaba de tener crías. Según mencionó, el pequeño había desaparecido de la vista de sus padres y al buscarlo lo encontraron junto al animal. La actriz compartió el video en sus redes sociales y emocionó a sus seguidores.
"No sabíamos dónde se había metido Arturo", escribió Barón en una publicación de Instagram junto a un video en el que se observa al niño, de apenas un año, dentro del corralito que la familia preparó para Lucy y sus cachorros.
Arturo, Lucy y sus cachorros
"¿Qué hacés ahí, mi amor?", le preguntó la actriz al descubrirlo junto a la mascota. El pequeño respondió con una palabra muy particular: "Mimimi", mientras acariciaba a la perra y sonreía frente a la cámara.
Sorprendida por la actitud de su hijo, Jimena reaccionó con ternura: "Ahhh, le hacés mimos, ¿vos sos cachorrito también?". Arturo continuó acariciando a Lucy, que permanecía junto a sus cinco crías.
En los comentarios, la actriz explicó de dónde surgió la expresión que utiliza el pequeño. «Le enseñamos a acariciar a los animalitos mientras le decíamos ‘mimito’ y él inventó ‘mimimi’», contó, al revelar que se trata de una palabra que nació de un juego cotidiano para enseñarle a relacionarse con los animales con cuidado.
El video tuvo una gran repercusión y superó los 484.000 «Me gusta». Entre los mensajes de los usuarios se destacaron frases como «Me los morfo», «La carita de felicidad y picardía al mismo tiempo», «Qué importante es enseñarles desde chiquitos el amor hacia los animales» y «Te amo, Arturo».
La historia de Lucy
La actitud de Arturo llamó todavía más la atención porque, apenas una semana antes, Jimena había compartido otro video de su hijo con los cachorros recién nacidos. En aquella oportunidad, el niño se mostró bastante indiferente ante la presencia de los nuevos integrantes de la familia y continuó concentrado en sus propios asuntos.
La reacción provocó las risas de la actriz, que comentó con humor: "No hay nada que te conmueva, hijo. Otro niño estaría flasheadísimo con esto. Bosteza Arturo, le chupa un huevo todo. Arturo, sos tío". Sin embargo, la nueva grabación mostró un cambio en la actitud del pequeño, que esta vez se acercó por iniciativa propia a Lucy y se quedó junto a ella para acariciarla.
La llegada de los cachorros también significó una experiencia muy especial para Barón. Cuando compartió las imágenes del nacimiento, publicó un emotivo mensaje dedicado a su mascota y recordó que inicialmente no tenía pensado incorporar otro perro a su familia.
«Yo no quería perros. Me pasó algo con vos, particularmente vos. Hoy pienso que teníamos que atravesar esto juntas. Pienso que nos elegimos», escribió.
Además, agradeció a Lucy por haberla acompañado durante el proceso y por permitirle vivir de cerca la experiencia de la maternidad desde otro lugar. «Gracias por hacerme abuela, por dejarme estar con vos toda la noche de preparto, por traerme de vuelta al corazón mi propio parto que fue hace no tanto, mi segundo parto, igual que vos», expresó.
Finalmente, cerró su dedicatoria con una declaración llena de cariño: «Estoy muy orgullosa de vos, de tus cinco hijos, de todas las mujeres y hembras y de la maternidad. Viva la vida, viva nosotras».
Así, entre los cuidados de Lucy, el crecimiento de sus cinco cachorros y los primeros gestos de cariño de Arturo, Jimena comparte con sus seguidores una nueva etapa familiar atravesada por la emoción, el humor y el amor por los animales