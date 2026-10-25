Juana Viale llevó tranquilidad sobre la evolución de la salud de Mirtha Legrand y compartió detalles del reencuentro familiar que tuvieron después de la internación de la histórica conductora.
Juana Viale habló de la salud de Mirtha Legrand y contó cómo fue su primera salida tras la internación
La conductora aseguró que su abuela está cada vez mejor y recordó el almuerzo familiar por el Día de la Madre, que marcó el regreso de la diva a una actividad fuera de su casa después de recibir el alta médica.
Durante la emisión del sábado de La noche de Mirtha, por eltrece, la nieta de la diva contó cómo la encontró durante la celebración del Día de la Madre y relató una anécdota que despertó risas entre los invitados al programa.
La conversación comenzó cuando Marcelo Polino le preguntó por el estado de salud de su abuela. En respuesta, Juana destacó que la recuperación continúa y transmitió un mensaje positivo sobre su evolución.
“Está bien, está hermosa”, expresó al referirse a Mirtha, quien había atravesado una internación que mantuvo en vilo a sus seguidores.
La conductora también recordó el encuentro que compartieron el domingo anterior, una reunión que tuvo un significado especial porque fue la primera salida de la diva después de recibir el alta médica.
La celebración quedó registrada en una fotografía familiar que Mirtha publicó en sus redes sociales y que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.
Cómo fue el reencuentro familiar de Mirtha Legrand después de la internación
Durante la charla televisiva, Juana explicó que la familia se reunió para compartir el Día de la Madre y que el encuentro transcurrió en un clima distendido.
La conductora contó que pudieron conversar y disfrutar del almuerzo, en una jornada que representó una oportunidad para volver a compartir tiempo juntos después de los días de internación.
“Nos reunimos todos, la pasamos bárbaro, re bien, re lindo, charlamos”, recordó sobre la reunión familiar.
La conductora aclaró que el encuentro no se realizó en la casa de Mirtha. Además, señaló que su madre, Marcela Tinayre, fue quien la llevó en auto hasta el lugar donde se reunieron.
Según relató Juana, la salida fue especialmente significativa para su abuela, que estaba contenta de volver a salir después de permanecer internada. “Fue su primera salida, así que estaba contenta de salir, de andar en auto con mi madre, que la llevó”, explicó.
La anécdota más comentada llegó cuando Juana describió, con humor, cómo se comportó Mirtha durante el almuerzo. “Comió un montón, criticó a medio mundo”, contó entre risas, en referencia a una característica que suele asociarse con la personalidad directa de la conductora.
El comentario provocó reacciones entre los presentes y permitió conocer un aspecto más cotidiano del encuentro.
Más allá de la preocupación que había generado su estado de salud, el relato de su nieta mostró a Mirtha participando de una reunión familiar y retomando una de sus costumbres habituales: conversar sobre distintos temas y expresar sus opiniones.
La fotografía del almuerzo también tuvo un lugar en la conversación. La imagen, compartida en las redes sociales de la conductora, mostró a Mirtha rodeada de sus seres queridos y fue interpretada por muchos seguidores como una señal alentadora después de su internación.
En ese contexto, Juana se refirió a los comentarios que circularon en internet acerca de la posibilidad de que la postal hubiera sido creada o modificada con inteligencia artificial. La conductora descartó esa versión con una respuesta breve: “Por suerte no, la realidad superó”.
Qué se sabe sobre la recuperación de Mirtha Legrand
La evolución de Mirtha Legrand había generado atención pública después de que debiera permanecer internada en el Sanatorio Mater Dei. La conductora, de 99 años, atravesó un cuadro respiratorio que requirió atención médica, estudios y controles.
Según los antecedentes publicados por medios nacionales, la diva ingresó al centro de salud en septiembre y tuvo una segunda internación durante ese mismo mes. El sanatorio había informado que presentaba un cuadro compatible con neumopatía, por lo que quedó bajo observación y recibió el tratamiento correspondiente.
Después de recibir el alta, Mirtha comenzó a retomar progresivamente sus actividades fuera del ámbito hospitalario. La reunión familiar por el Día de la Madre fue uno de los primeros momentos compartidos públicamente tras su recuperación.
La imagen que publicó en sus redes sociales tuvo una amplia repercusión, tanto por el regreso de la conductora a una actividad familiar como por el mensaje que acompañó la fotografía. La postal permitió verla junto a integrantes de su familia y generó numerosas reacciones de personas que siguen su trayectoria televisiva.
En el programa del sábado, Juana volvió a referirse a su abuela y remarcó que su evolución era favorable. Aunque no brindó nuevos detalles clínicos ni precisó plazos para una eventual vuelta de Mirtha a sus actividades habituales, sus palabras transmitieron tranquilidad respecto de cómo la encontró durante el encuentro.
Por el momento, la información difundida públicamente se concentra en su recuperación y en el regreso gradual a algunas actividades cotidianas. La conductora continúa siendo una figura central de la televisión argentina y su estado de salud despierta interés entre varias generaciones de espectadores.
El relato de Juana, en ese sentido, permitió conocer cómo vivió la familia una jornada especial después de la internación: una reunión que combinó conversaciones, anécdotas y la alegría de volver a compartir un momento juntos.