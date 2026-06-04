Después de varios meses de rumores y apariciones discretas, Kendall Jenner y Jacob Elordi comenzaron a mostrarse públicamente y ya no esconden el vínculo que mantienen lejos de los flashes desde principios de año. En las últimas horas, la pareja fue vista recorriendo las calles de Tokio, Japón, en una salida que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Las fotos de Kendall Jenner y Jacob Elordi en Japón que revolucionaron las redes
La pareja fue vista paseando por Tokio tras varios meses de rumores y apariciones discretas, en una escapada que alimentó las versiones sobre el vínculo y despertó fuerte repercusión entre sus seguidores.
Las imágenes de ambos caminando tomados de la mano alimentaron aún más las versiones sobre el romance y fueron interpretadas por muchos seguidores como una confirmación de la relación. La aparición pública también sorprendió por el alto perfil mediático de las dos figuras, quienes hasta ahora habían evitado exponerse juntos.
Las fotos que confirmaron los rumores
Durante los últimos días, un usuario compartió una fotografía junto a Kendall Jenner y Jacob Elordi en un restaurante de Tokio. La imagen fue publicada por un empleado del lugar, quien escribió un mensaje dedicado a los famosos visitantes: “Gracias por venir a Udon Shin. Espero que hayas tenido un buen rato”.
Horas después, comenzaron a circular videos de la pareja paseando por distintos puntos de la capital japonesa. En los clips, ambos aparecen relajados y compartiendo tiempo juntos, lo que terminó de instalar la idea de que decidieron dejar atrás el bajo perfil.
La exposición pública marca un nuevo paso para la pareja, teniendo en cuenta la atención mediática que suelen generar tanto la supermodelo como el actor australiano.
Cómo comenzó el romance
Las primeras versiones sobre un vínculo sentimental entre ambos surgieron durante la primera semana del Festival Coachella, cuando fueron vistos disfrutando del show de Justin Bieber.
Con el correr de las semanas, comenzaron a aparecer nuevos indicios sobre la relación. Según trascendió, la cercanía entre ambos se fortaleció en Los Ángeles, ciudad donde compartieron más tiempo durante los últimos meses.
“Llevan juntos un par de meses y todo va bien”, aseguró una fuente cercana. Además, sostuvo que comenzaron a salir desde principios de febrero, algo que habría permitido consolidar el vínculo lejos de la exposición constante.
Quién es Kendall Jenner
Kendall Jenner es una de las modelos más reconocidas del mundo de la moda y forma parte del mediático clan Kardashian-Jenner. A lo largo de su carrera trabajó para importantes firmas internacionales y participó de campañas de lujo, además de desfilar en algunas de las pasarelas más importantes del mundo.
La empresaria y figura televisiva también construyó una enorme presencia en redes sociales, donde millones de seguidores siguen de cerca su vida profesional y personal.
Quién es Jacob Elordi
Jacob Elordi es un actor australiano que ganó notoriedad internacional por sus papeles en producciones juveniles y dramáticas. Alcanzó gran popularidad gracias a su participación en la serie Euphoria, donde interpretó a Nate Jacobs, y también formó parte de varias películas exitosas.
En los últimos años se convirtió en una de las figuras más observadas de Hollywood, tanto por su carrera artística como por sus relaciones sentimentales con otras celebridades.