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Kim Kardashian y Lewis Hamilton, juntos en Tokio antes del Gran Premio de Japón

La empresaria y el heptacampeón de Fórmula 1 fueron captados en la capital nipona compartiendo paseos y cenas exclusivas. Entre el hermetismo de sus entornos y la cercanía de la próxima carrera en Suzuka, los rumores de una relación cobran fuerza en el mundo del espectáculo y el deporte.