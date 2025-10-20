Acusaron a L-Gante por robar una moto policial tras un recital

Elian Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, vuelve a quedar bajo la lupa tras un confuso episodio ocurrido el fin de semana en la localidad bonaerense de Roque Pérez. El cantante del género 420 fue denunciado por conducir a alta velocidad y sustraer momentáneamente una moto policial, luego de brindar un show multitudinario.
El sábado por la noche, L-Gante se presentó ante unas 9.000 personas en el marco del 112º aniversario del tren en Roque Pérez. Según informaron fuentes policiales, el recital transcurrió sin incidentes. Sin embargo, al finalizar la presentación y mientras abandonaba el lugar en su BMW, comenzaron los problemas.
El músico está acusado de conducir a alta velocidad y utilizar una moto policial.
El vehículo del artista era escoltado por personal policial para facilitar su salida de la ciudad, pero en medio del trayecto, el conductor aceleró bruscamente, lo que dificultó el acompañamiento de los efectivos. El parte oficial detalla que el músico “circuló a alta velocidad y protagonizó unamaniobra con unamoto policial”, generando preocupación entre los agentes.
La secuencia del presunto hurto
El episodio más controvertido ocurrió en la esquina de Gutiérrez y Soler, donde la camioneta se detuvo. Allí, según el informe policial, L-Gante descendió y se subió a una moto Rouser, que utilizó para avanzar unos metros antes de regresar a su vehículo.
En medio del tumulto de fanáticos que se acercaban al artista, la Policía intentó contener la situación. Sin embargo, el músico habría aprovechado la confusión para subirse a una moto policial Gilera Boge 300, conducida por el Oficial Inspector Walter Andrés Giacone.
El cantante L-Gante quedó nuevamente envuelto en la polémica.
Según el parte, Valenzuela avanzó varios metros con el rodado oficial, hasta que el agente logró subirse detrás de él y lo obligó a detenerse.
Tras descender de la moto, el cantante salió corriendo, evitó ser reducido por los efectivos y se subió nuevamente a su camioneta. Luego, se dio a la fuga a gran velocidad por la Ruta 205, en dirección a la localidad de Lobos.
Intervención judicial y causa abierta
La Ayudantía Fiscal de Roque Pérez, a cargo del doctor Luciano Di Grasia, inició una investigación por el delito de hurto en grado de tentativa. Según trascendió, los incidentes ocurrieron una vez finalizado el evento, sin que se registraran problemas durante el espectáculo.
Mientras tanto, L-Gante —quien ya enfrentó causas judiciales en el pasado— vuelve a ser noticia por su comportamiento fuera de los escenarios, en un nuevo episodio que suma controversia a su historial público.
