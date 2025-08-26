Acuerdo por cuota alimentaria

L‑Gante cerró el conflicto legal con Tamara Báez: monto, firma y detalles

El cantante y su expareja lograron un acuerdo sorpresivo por la cuota alimentaria de su hija Jamaica. La influencer aceptó solo el 30 % del monto original reclamado. La firma se realizó en una escena inusual, de noche y sobre el capot de un auto.