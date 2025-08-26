L‑Gante cerró el conflicto legal con Tamara Báez: monto, firma y detalles
El cantante y su expareja lograron un acuerdo sorpresivo por la cuota alimentaria de su hija Jamaica. La influencer aceptó solo el 30 % del monto original reclamado. La firma se realizó en una escena inusual, de noche y sobre el capot de un auto.
Elián Valenzuela, conocido popularmente como L‑Gante, anunció que alcanzó un acuerdo con Tamara Báez por la cuota alimentaria correspondiente a su hija Jamaica. La resolución se concretó sin intermediarios legales, lo que permitió una negociación directa entre las partes.
La madre de la niña aceptó una suma correspondiente al 30 % del monto que había sido solicitado inicialmente. Si bien no se difundió la cifra exacta, en declaraciones previas se había estimado un posible acuerdo en torno a los $6.750.000, aunque ese número no fue confirmado oficialmente por los protagonistas.
L-Gante y Tamara comparten una hija, llamada Jamaica.
Una firma en plena calle
La firma del convenio se realizó de manera insólita: en horas de la noche, sobre el capot de un auto, en medio de un evento con presencia de allegados y testigos. El abogado encargado de llevar los papeles arribó al lugar en un vehículo de alta gama y, tras un breve intercambio, se rubricaron los documentos ante la mirada de los presentes.
Juan Pablo Merlo, exabogado de Tamara Báez, cuestionó la legitimidad del acuerdo, al considerar que la influencer habría cedido a la presión emocional ejercida por el cantante. Según su visión, la joven aceptó condiciones desfavorables debido al vínculo personal que aún mantiene con Valenzuela.
L‑Gante desestimó esas versiones y sostuvo que la resolución fue posible precisamente porque se evitó la intervención de personas con intereses ajenos al bienestar familiar. Además, explicó que su inclusión en el registro de deudores alimentarios fue consecuencia de una omisión administrativa y que el tema ya fue resuelto.
El cantante y su expareja lograron un acuerdo sorpresivo.
Fin del conflicto
Con este entendimiento, se cerró un proceso que había derivado en restricciones legales para el artista, incluyendo la imposibilidad de salir del país. A partir de ahora, el foco parece desplazarse hacia una relación más armoniosa en beneficio de su hija Jamaica.
El enfrentamiento entre L‑Gante y Tamara Báez venía escalando desde hace meses, con acusaciones cruzadas y denuncias mediáticas. Durante el proceso judicial, el cantante fue incluido en el Registro de Deudores Alimentarios, lo que le impidió viajar al exterior, afectando presentaciones y compromisos profesionales.
La presión mediática y las consecuencias legales aceleraron la necesidad de llegar a un acuerdo definitivo para destrabar la situación.
El conflicto entre L‑Gante y Tamara Báez no solo se resolvía en el ámbito judicial, sino también en los medios y redes sociales, donde ambos protagonizaron cruces, indirectas y declaraciones públicas.
La alta exposición mediática convirtió el caso en un tema de agenda durante semanas, alimentando especulaciones y versiones enfrentadas. Esta sobreexposición habría influido en la decisión de alcanzar una resolución rápida y alejada del escándalo.
