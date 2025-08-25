Impactante hallazgo

L‑Gante encontró su hogar destruido: ¿bomba, incendio o algo más oscuro?

El cantante vivió un inquietante episodio al regresar a su casa en Canning y encontrarla completamente destruida. Sin rastros de incendio ni explicaciones oficiales, el caso se llena de interrogantes: ¿ataque premeditado, accidente o algo más oscuro? La Justicia aún no interviene y el artista se mantiene en silencio.