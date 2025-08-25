L‑Gante encontró su hogar destruido: ¿bomba, incendio o algo más oscuro?
El cantante vivió un inquietante episodio al regresar a su casa en Canning y encontrarla completamente destruida. Sin rastros de incendio ni explicaciones oficiales, el caso se llena de interrogantes: ¿ataque premeditado, accidente o algo más oscuro? La Justicia aún no interviene y el artista se mantiene en silencio.
Durante la madrugada del pasado sábado, el cantante L‑Gante regresó a su residencia ubicada en un exclusivo barrio privado de Canning y se encontró con un escenario devastador. Dos pisos de la propiedad estaban completamente destruidos, con paredes ennegrecidas y fuertes signos de daño estructural.
Aunque no se hallaron llamas activas, el ambiente estaba impregnado de humo y hollín, lo que generó una gran incertidumbre en torno al origen del siniestro.
El impacto emocional para el músico fue inmediato, al ver afectado no solo su patrimonio sino también su espacio íntimo y familiar.
Una publicación eliminada y mayor confusión
Horas después del hallazgo, el artista publicó brevemente en redes sociales un mensaje que sugería que había "perdido todo", mencionando el fuego como posible causa. Sin embargo, eliminó el contenido a los pocos minutos, lo que no hizo más que alimentar la especulación entre sus seguidores y medios de comunicación.
El entorno del cantante también eligió el silencio, sin brindar detalles oficiales sobre lo ocurrido.
En programas de espectáculos comenzaron a circular distintas hipótesis. Una de las versiones más resonantes sugiere un ataque intencional, mientras que otras especulaciones, de tono más sensacionalista, hablan de elementos sobrenaturales. La periodista Laura Ubfal mencionó en televisión términos como “bomba” y “brujería”, reflejando el desconcierto general que rodea al episodio.
Contexto personal reciente
El hecho se da en medio de un momento delicado en la vida personal de L‑Gante. Días atrás, había firmado un acuerdo por la cuota alimentaria de su hija Jamaica con su expareja, Tamara Báez. Lo llamativo del caso fue que ambos lo firmaron en plena madrugada y sobre el capot de un auto, en una escena tan insólita como simbólica, que marcó una suerte de tregua mediática entre ambos.
L‑Gante, ícono de la cumbia 420 y figura central del movimiento urbano argentino, ha estado en el centro de numerosos episodios mediáticos en los últimos años. Desde conflictos judiciales hasta disputas familiares, su vida privada ha estado expuesta públicamente, convirtiéndolo en un personaje de alto perfil.
Esta visibilidad constante también lo ubica como blanco de controversias y rumores, lo que intensifica el impacto de cualquier episodio que lo involucre.
Hasta el momento, no se ha informado si las autoridades judiciales iniciaron una investigación formal. Tampoco trascendieron imágenes del interior de la vivienda ni comunicados oficiales por parte del entorno del cantante o del barrio en el que reside. El misterio sigue abierto y sin explicaciones concretas.
