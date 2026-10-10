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Sorpresa internacional: el saludo de cumpleaños desde África que sorprendió a Lali Espósito

Un grupo de danza africano celebró el cumpleaños de la cantante pop con una coreografía al ritmo de sus hits, desatando furor entre los seguidores.

Miles de kilómetros de distancia no fueron impedimento para que la música y la espontaneidad se cruzaran en una fecha más que especial para una de las figuras indiscutidas de la cultura pop nacional.Miles de kilómetros de distancia no fueron impedimento para que la música y la espontaneidad se cruzaran en una fecha más que especial para una de las figuras indiscutidas de la cultura pop nacional.
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La cantante y compositora argentina Lali Espósito celebró este 10 de octubre la llegada de sus 35 años en medio de un gran presente profesional y personal. Sin embargo, entre las miles de muestras de afecto y dedicatorias de figuras del espectáculo y fanáticos, hubo una que acaparó todas las miradas y se convirtió rápidamente en un fenómeno viral en las plataformas digitales.

Un grupo de bailarines originario de África, perteneciente a la reconocida plataforma de saludos personalizados Niudance, sorprendió a la artista con una alegre y colorida coreografía al aire libre para cantarle el feliz cumpleaños.

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Baile, dedicatoria y música nacional

En la secuencia audiovisual que recorrió las redes sociales, se puede ver a los jóvenes luciendo atuendos tradicionales, al ritmo enérgico de tambores y danzas típicas. Durante la performance, los protagonistas sostienen con entusiasmo una fotografía impresa de la intérprete y un cartel escrito a mano con mensajes de felicitación redactados en español e inglés.

laliEl saludo acaparó todas las miradas y se convirtió rápidamente en un fenómeno viral en las plataformas digitales.

Además, la edición del video viral incorporó fragmentos de algunos de los éxitos musicales de la artista, destacándose especialmente el hit “Mejor que vos”, la colaboración que grabó junto a Miranda!.

Repercusiones y misterio en torno al regalo

El video no tardó en circular masivamente entre los seguidores argentinos de la estrella pop, quienes colmaron la publicación original con comentarios de asombro y celebración. Por su parte, la propia Lali reaccionó al contenido dejando un "me gusta" en la publicación que dio pie a todo tipo de especulaciones.

laliEn la secuencia audiovisual que recorrió las redes sociales, se puede ver a los jóvenes luciendo atuendos tradicionales, al ritmo enérgico de tambores y danzas típicas.

En las redes sociales crecieron los interrogantes sobre quién habría sido el responsable de contratar este tipo de saludos internacionales —cuyos costos rondan habitualmente los 50 dólares y ya se han vuelto virales con otras personalidades como Lionel Messi—, señalando incluso a su pareja, Pedro Rosemblat, aunque no hubo confirmaciones oficiales al respecto.

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De esta manera, miles de kilómetros de distancia no fueron impedimento para que la música y la espontaneidad se cruzaran en una fecha más que especial para una de las figuras indiscutidas de la cultura pop nacional.

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