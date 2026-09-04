Derivado del narcotráfico

La Justicia procesó a la expareja de Vicky Xipolitakis por lavado de dinero

Leandro David “Lelo” Pérez quedó involucrado en una investigación federal junto a otras tres personas, a partir de una pesquisa que analiza el presunto ingreso de fondos provenientes del narcotráfico a distintos emprendimientos comerciales.