Leandro David “Lelo” Pérez, quien mantuvo una relación con la vedette Vicky Xipolitakis, fue procesado en una investigación por presunto lavado de activos de origen delictivo derivado del narcotráfico en Santa Fe.
La Justicia procesó a la expareja de Vicky Xipolitakis por lavado de dinero
Leandro David “Lelo” Pérez quedó involucrado en una investigación federal junto a otras tres personas, a partir de una pesquisa que analiza el presunto ingreso de fondos provenientes del narcotráfico a distintos emprendimientos comerciales.
La resolución fue dictada por el Juzgado Federal de Rosario N°3, que también investiga a otras tres personas por su presunta participación en la maniobra.
Pérez había sido detenido el 30 de julio en su domicilio de la Torre Aqualina, en el barrio Martín. Luego de prestar declaración indagatoria, recuperó la libertad el 12 de agosto.
Cómo comenzó la pesquisa
La investigación se inició el 3 de octubre de 2024, cuando la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) dispuso la realización de un informe patrimonial sobre cinco personas oriundas de Rosario.
Entre los investigados había tres personas vinculadas a la Policía de Santa Fe y dos empresarios locales.
El análisis de la información económica permitió encontrar diferencias entre los bienes declarados, la capacidad económica atribuida a los sospechosos y las operaciones comerciales registradas.
El circuito financiero bajo investigación
A partir de esas inconsistencias, la pesquisa avanzó con el relevamiento de propiedades, el análisis de documentación y distintas intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente.
Con esos elementos, los investigadores lograron reconstruir el presunto circuito financiero de la organización que aparece bajo análisis en el expediente.
Según la hipótesis investigada, el mecanismo consistía en introducir en la economía formal dinero que tendría como origen actividades vinculadas al narcotráfico.
Las inversiones que quedaron bajo la lupa
De acuerdo con la investigación, los fondos habrían sido destinados a diferentes emprendimientos con el objetivo de darles una apariencia lícita.
Entre las actividades mencionadas aparecen agencias dedicadas a la venta de automotores, empresas constructoras, firmas metalúrgicas y otros negocios comerciales.
El procesamiento de Pérez se produjo en el marco de esta investigación federal, que continúa enfocada en determinar las responsabilidades de las personas involucradas y el recorrido de los fondos bajo sospecha.