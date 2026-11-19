La ruptura entre Marta Fort y Juan Manuel Ramírez sumó un nuevo episodio luego de que la hija de Ricardo Fort confirmara públicamente el fin de la relación y cuestionara la inseguridad de su expareja. Esta vez, el empresario uruguayo publicó un comunicado en sus redes sociales para dar su versión de lo sucedido y responder a los rumores que circularon tras la separación.
El ex de Marta Fort hizo un descargo tras la ruptura y aprovechó para promocionar su negocio
La publicación llamó la atención por su cierre, en el que el empresario uruguayo pasó de hablar de su vida sentimental a ofrecer sus servicios de compra y venta de vehículos.
“¡Sí! ¡Es verdad! ¡Estamos separados! También quiero dejar en claro que muchas de las cosas que se están diciendo sobre mí no son ciertas”, expresó Ramírez, en una aparente referencia a las versiones que señalaban una supuesta infidelidad.
El descargo
En su publicación, el empresario automotor aseguró que podría contar su propia versión de los hechos, pero que prefiere no exponer detalles de la intimidad que compartió con Marta.
“¡Podría salir a contar mi versión, pero elijo no hacerlo! Por respeto a quien fue mi pareja, a su familia y a lo que alguna vez compartimos”, escribió.
Además, reflexionó sobre la importancia de mantener una actitud respetuosa después de una separación y sostuvo que no necesita perjudicar a su expareja para defenderse de las versiones que circulan.
“Creo que el respeto postrelación también habla de quiénes somos. No necesito ensuciar a nadie para defenderme ni alimentar situaciones que no conducen a nada”, manifestó.
El inesperado giro comercial
Sin embargo, el cierre del mensaje llamó especialmente la atención. Después de dedicar gran parte de la publicación a hablar sobre la ruptura y su decisión de no profundizar en el conflicto, Ramírez aprovechó el espacio para promocionar su actividad comercial en Uruguay.
“¡Si estás en Uruguay y querés comprar y/o vender tu auto, no dudes en llamarme!”, escribió.
Luego, detalló los servicios que ofrece: “Si no lo tengo, te lo consigo, y si me lo querés vender te pago el mejor precio del mercado”.
Finalmente, cerró el comunicado con una breve frase: “AMOR Y PAZ”. Así, el empresario combinó su descargo personal con una promoción de su negocio automotor, un giro que contrastó con el tono sentimental del resto de la publicación.
Qué dijo Marta Fort sobre la separación
La noticia de la ruptura se conoció este miércoles, cuando Marta decidió comunicar a través de una historia de Instagram que ya no estaba en pareja.
“Quiero comunicar, como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja. Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”, escribió la hija de Ricardo Fort.
Horas más tarde, en diálogo con un notero de Sálvese quien pueda (América), fue todavía más contundente al referirse a su expareja: “Soy mucho plato para un pibe inseguro”, lanzó.
Quién tomó la decisión de terminar la relación
Por su parte, Ramírez había dado otra versión sobre el final del noviazgo. A través de la periodista Pochi, panelista de Puro Show (eltrece), trascendió que el empresario aseguró haber sido quien decidió terminar la relación.
Según esa versión, tomó la determinación porque había situaciones de la vida cotidiana con las que no se sentía cómodo.
De esta manera, ambos expusieron distintas perspectivas sobre los motivos de la separación. Mientras Marta apuntó contra la inseguridad de su expareja, Ramírez sostuvo que prefiere mantener en privado los detalles del vínculo y evitar nuevas polémicas.