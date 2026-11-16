Sofía "Jujuy" Jiménez atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. A sus 35 años, la modelo, conductora e influencer anunció este lunes a través de sus redes sociales que está embarazada y espera a su primer hijo junto a su pareja, el empresario salteño Gustavo Qüerio Hormaechea.
Sofía "Jujuy" Jiménez anunció que está embarazada y espera su primer hijo
A través de un emotivo posteo en Instagram con fotos de su pancita, el test positivo y el video de la primera ecografía, la modelo de 35 años compartió su felicidad: "Soñé tanto con este momento".
"Soñé tanto con este momento. No puedo creer que está sucediendo", escribió la comunicadora en su cuenta oficial de Instagram, donde definió la gestación como "el regalo de Dios y la noticia más hermosa del mundo". La publicación rápidamente se colmó de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de sus seguidores y colegas del medio artístico.
Del test positivo a la emoción de las ecografías
Para dar a conocer la novedad, Jujuy compartió un carrete cargado de intimidad que documenta las distintas etapas de estos primeros meses. Entre las imágenes se destaca una postal sosteniendo el test de embarazo en la mano, instante que describió como de "shock total" al recibir la confirmación.
Además, publicó el video de la primera ecografía y recordó la emoción de escuchar los latidos por primera vez: "Tu corazoncito, mi vida, no me lo olvido más". Según relató, cada control médico le permite dimensionar el proceso que atraviesa: "Los días de ecografías son los momentos donde me acuerdo y me cae la ficha de lo que tengo adentro".
En el mismo álbum mostró su incipiente pancita frente al espejo y reveló un detalle especial: ya estaba embarazada cuando realizó la tradicional peregrinación a Luján, experiencia que aprovechó para agradecerle a la Virgen junto a su madre, a quien también grabó en el momento exacto en que le contó que será abuela.
Una historia de amor lejos de los flashes
En su mensaje, la modelo también le dedicó tiernas palabras a su compañero: "Armar una familia con vos, mi amor, fue mi sueño desde el día que te conocí". El romance entre Jiménez y Qüerio Hormaechea se hizo público a comienzos de 2026, durante un brindis de Año Nuevo en el que ella blanqueó que había vuelto a enamorarse tras haber jurado que no le volvería a pasar.
A los seis meses de relación, la pareja protagonizó una ceremonia íntima en una iglesia, a solas, a la que definieron como un casamiento simbólico para sellar su proyecto de vida.
Oriundo de Salta, exjugador de rugby del Jockey Club de esa provincia y fanático de Boca Juniors al igual que Sofía, Qüerio Hormaechea mantiene un perfil bajo alejado del circuito mediático y está al frente de la marca de indumentaria urbana Conejo Negro. Hoy, ambos celebran el inicio de una nueva etapa con la llegada de su primer bebé.