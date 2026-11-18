Romance confirmado

Marcelo Tinelli habló por primera vez de su relación con Ágata Lescano y confirmó el noviazgo

Luego de la viralización de una foto juntos en una parrilla porteña, el conductor se refirió al vínculo en su programa de streaming, reveló que están en pareja hace poco más de un mes y evitó dramatizar la exposición pública.