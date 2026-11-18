Marcelo Tinelli confirmó públicamente su relación sentimental con la entrenadora y modelo Ágata Lescano, poniendo fin a las versiones que circulaban desde octubre tras haber sido vistos compartiendo una merienda.
Marcelo Tinelli habló por primera vez de su relación con Ágata Lescano y confirmó el noviazgo
Luego de la viralización de una foto juntos en una parrilla porteña, el conductor se refirió al vínculo en su programa de streaming, reveló que están en pareja hace poco más de un mes y evitó dramatizar la exposición pública.
El blanqueo llegó después de que el propio conductor publicara el último domingo una serie de postales de un almuerzo en una parrilla del barrio porteño de La Paternal bajo la leyenda "en familia", secuencia que incluyó una selfie junto a la deportista acompañada por un emoji de corazón.
La confirmación al aire
Durante la emisión de Dale Match, el ciclo que encabeza por la pantalla de Infobae, los integrantes del panel abordaron la repercusión que generaron las imágenes. Ante la consulta directa de la periodista Fernanda Iglesias sobre el tiempo que llevan juntos, el conductor precisó que iniciaron el vínculo hace "un mes y días", asegurando además que para él todo noviazgo formal incluye una propuesta previa.
Consultado sobre los motivos por los cuales decidió mostrarse públicamente en el restaurante, Tinelli buscó restarle trascendencia mediática al episodio y sostuvo que no existió una estrategia de comunicación detrás de la publicación.
"Yo no tenía que blanquear. Estamos en una parrilla, saludando a todos. Ya está. Era una foto familiar, ya está", explicó, antes de responder con humor ante las preguntas sobre su presente sentimental y cerrar la emisión con una definición contundente: "Con mi novia estamos bien".
Quién es Ágata Lescano
De perfil vinculado al deporte y el bienestar físico, Ágata Lescano se desempeña como entrenadora personal —rol desde el cual comenzó a trabajar junto al propio Tinelli— y cuenta con una destacada trayectoria competitiva como modelo bikini fitness, habiéndose consagrado campeona argentina y sudamericana de fisicoculturismo.
A través de sus redes sociales, donde reúne cerca de 30 mil seguidores, impulsa un enfoque denominado "fitness consciente para mujeres reales", compartiendo rutinas y hábitos saludables. Más allá de la actividad física, tiene un hijo de 12 años y desarrolla una faceta artística ligada a la música, ejecutando la guitarra en su tiempo libre. Esta relación marca una nueva etapa sentimental para Tinelli tras su ruptura definitiva con la modelo peruana Milett Figueroa y un breve acercamiento posterior con Rossana Almeyda.