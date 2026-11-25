"Adelantado, avasallante e irrepetible"

El emotivo mensaje de Marta Fort en el aniversario de la muerte de Ricardo, su papá

La hija del querido empresario compartió conmovedoras reflexiones y fotos familiares en las redes sociales para destacar el legado imborrable de su padre, que falleció hace 13 años, un 25 de noviembre de 2013, a los 45 años.