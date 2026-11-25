La influencer Marta Fort compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales recordando a su padre, Ricardo Fort, en el día en que se cumplen 13 años de su fallecimiento.
El emotivo mensaje de Marta Fort en el aniversario de la muerte de Ricardo, su papá
La hija del querido empresario compartió conmovedoras reflexiones y fotos familiares en las redes sociales para destacar el legado imborrable de su padre, que falleció hace 13 años, un 25 de noviembre de 2013, a los 45 años.
El empresario chocolatero —apodado por los medios y las redes sociales como "El comandante"— falleció el pasado 25 de noviembre de 2013, a sus 45 años.
Una fecha que marcó su vida
A través de sus redes sociales, la hija del mediático publicó una foto familiar, acompañada de un texto en el que reflexionó sobre la muerte de su padre: "25/11, fecha que queda en mi memoria y que marcó un antes y un después en mi vida".
"La fecha va a pesar siempre y siempre se va a extrañar la presencia de mi figura paterna e ícono. Adelantado, avasallante e irrepetible como lo fue mi papá", expresó, enumerando adjetivos que describen a la figura que fue el empresario.
Tanto ella como Felipe, su hermano mellizo, tenían tan solo 9 años cuando Fort murió por un paro cardiorrespiratorio asociado a una hemorragia digestiva masiva y un cuadro de sepsis generalizada. "13 años sin vos. Cómo extraño esos pequeños momentos que hoy son enormes recuerdos", escribió.
El agradecimiento a su padre
En ese sentido, agradeció los memorables momentos: "Gracias por todo lo que me enseñaste, por los valores que me dejaste y por enseñarme a seguir adelante. Mucho de lo que soy hoy es gracias a vos".
"Cuánto daría por un abrazo más y por contarte todo lo que viví desde que te fuiste", lamentó.
Por último, confesó: "La vida me enseñó a vivir sin vos, pero nunca va a enseñarme a dejar de extrañarte".