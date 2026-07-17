Furor por la Scaloneta en Hollywood

Matt Damon reveló cómo festejó el triunfo de Argentina ante Inglaterra

En medio de la euforia mundialista, el actor estadounidense contó la intimidad de la celebración familiar junto a su esposa salteña, Luciana Barroso. Además, admitió con humor el fanatismo que hay en su casa por Lionel Messi.