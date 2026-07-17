La histórica clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones globales. Mientras el conjunto dirigido por Lionel Scaloni afina detalles para medirse contra España el próximo domingo 19 de julio en Nueva York, los ecos del vibrante triunfo ante Inglaterra continúan encendiendo las redes y la televisión internacional.
Matt Damon reveló cómo festejó el triunfo de Argentina ante Inglaterra
En medio de la euforia mundialista, el actor estadounidense contó la intimidad de la celebración familiar junto a su esposa salteña, Luciana Barroso. Además, admitió con humor el fanatismo que hay en su casa por Lionel Messi.
Uno de los que se sumó a los festejos con tonada albiceleste fue la estrella de Hollywood Matt Damon, quien mantiene un arraigado vínculo con el país desde su matrimonio con la argentina Luciana Barroso.
Durante la gira de promoción de su nueva película, La Odisea dirigida por Christopher Nolan, el actor sorprendió al público al detallar cómo se vivió en su hogar el electrizante partido disputado en Atlanta.
Con su característico sentido del humor, Damon confesó en el programa televisivo Late Night with Seth Meyers (NBC) que los festejos familiares por los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez se salieron de control.
"Asustamos mucho a los perros. Literalmente. Estaban escondidos por los rincones de la casa y no tenían idea sobre lo que estaba pasando", relató el protagonista de la saga Bourne, provocando las risas del estudio. El actor describió la velada junto a su esposa salteña y sus tres hijas en común como "una gran noche, bastante exuberante en casa".
El factor Messi
El fanatismo de la casa de los Damon-Barroso tiene un líder indiscutido, y no es precisamente el ganador del Óscar. Fiel a su estilo irónico, Matt apeló a la comedia para reconocer el lugar sagrado que ocupa Lionel Messi dentro de su dinámica familiar como el máximo referente del fútbol, asegurando que él mismo está muy lejos de tener la misma relevancia para sus hijas.
"Pero creo que eso es normal para cualquiera que conozca a un argentino", bromeó el actor, demostrando lo mimetizado que está con las costumbres rioplatenses.
Más allá de los chistes, Damon profundizó en lo maravilloso que le resulta conectar con la pasión que despierta el deporte.
"Me siento identificado. Con su familia allá siento que conectamos. Eso es lo maravilloso del deporte: encontrar personas que comparten esa misma pasión. Hay una conexión muy real e instantánea", reflexionó el intérprete, quien siempre se ha mostrado predispuesto a visitar el país y compartir asados con sus parientes políticos.
La historia de amor con una argentina
La historia de Luciana Bozán Barroso, la salteña que conquistó el corazón de una de las máximas figuras de la industria del cine, es digna de una película. Nacida en el norte argentino en 1976, Barroso se graduó en Artes en la provincia de Buenos Aires y posteriormente se desempeñó como azafata.
Tras un primer matrimonio del cual nació su hija mayor, Alexia, Luciana decidió mudarse a Miami, donde comenzó a trabajar como camarera en un bar local.
Fue precisamente allí, en el año 2003, donde su camino se cruzó por azar con el de Damon, quien se encontraba en plena filmación del largometraje Stuck on You. A pesar de que el actor no solía salir de noche durante los rodajes, aceptó una invitación del equipo técnico y quedó cautivado al instante al conocer a Luciana detrás de la barra.
El romance se consolidó rápidamente: oficializaron su relación en 2004, se comprometieron en 2005 y se casaron en Nueva York mediante una ceremonia sumamente íntima y discreta. Hoy, tras más de dos décadas juntos, la pareja cría a sus tres hijas —Isabella, Gia y Stella— en un ambiente donde las raíces argentinas y los gritos por la Scaloneta se viven a flor de piel.