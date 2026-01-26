Natalie Portman defendió a Dolores Fonzi pese a su vieja disputa por Gael García Bernal
El gesto de apoyo de la estrella de Hollywood hacia la actriz argentina reavivó una historia atravesada por el cine y los vínculos personales, en un contexto marcado por la exclusión de la película de los premios de la Academia.
Natalie Portman defendió tanto a Fonzi como a la película, destacando la seriedad del trabajo actoral y la complejidad emocional de la historia. REUTERS/Benoit Tessier
La actriz estadounidense Natalie Portman salió en defensa de Dolores Fonzi y de su interpretación en la película Belén, en medio del recuerdo del antiguo enfrentamiento mediático que mantuvo con Gael García Bernal, su expareja y coprotagonista. El respaldo reavivó un episodio que combinó cine, romance y polémica pública, justo después de que el film dirigido y protagonizado por la actriz argentina quedara fuera de la lista de nominados a los premios Oscar 2026.
Un conflicto que volvió al centro de la escena
El cruce entre Natalie Portman y Gael García Bernal se remonta a los años en los que ambos compartían proyectos cinematográficos y una relación sentimental. Con el tiempo, la ruptura trascendió lo privado y derivó en declaraciones cruzadas y tensiones que impactaron en el ambiente artístico internacional.
En ese contexto, Dolores Fonzi quedó indirectamente involucrada a partir de su rol en la película Belén, donde interpretó a un personaje que fue leído por parte del público como una alusión al vínculo entre los actores.
El respaldo público de Portman
En declaraciones recientes, Natalie Portman defendió tanto a Fonzi como a la película, destacando la seriedad del trabajo actoral y la complejidad emocional de la historia. La actriz subrayó que las interpretaciones no deben ser reducidas a disputas personales y reivindicó el valor artístico del film.
Además, Portman enfatizó que Belén propone una mirada íntima sobre los vínculos humanos, sin necesidad de ser leída como un ajuste de cuentas con el pasado.
Fonzi y Portman tuvieron un mediático enfrentamiento por el amor del actor mexicano Gael García Bernal, quien habría engañado a la actriz estadounidense con la argentina.
El lugar de Dolores Fonzi en la polémica
Fonzi sostuvo siempre que su trabajo fue estrictamente profesional y que su personaje no buscaba representar a nadie en particular. Sin embargo, la película quedó asociada a la historia sentimental entre Portman y García Bernal, lo que la expuso a interpretaciones externas al guion original.
Con el respaldo de Portman, la actriz argentina volvió a ser mencionada como parte de un episodio que cruzó fronteras y unió al cine latinoamericano con Hollywood.
El caso vuelve a mostrar cómo las relaciones personales de las figuras públicas pueden proyectarse sobre sus obras. Años después, la defensa de Portman reubica el debate en el plano artístico y deja atrás la lógica del enfrentamiento personal.
El apoyo explícito de Natalie Portman a Dolores Fonzi reabre un capítulo del pasado desde una mirada más madura, donde el cine se impone sobre la controversia y la interpretación artística vuelve a ocupar el centro de la escena.