Tras su papel en "Belén"

Natalie Portman defendió a Dolores Fonzi pese a su vieja disputa por Gael García Bernal

El gesto de apoyo de la estrella de Hollywood hacia la actriz argentina reavivó una historia atravesada por el cine y los vínculos personales, en un contexto marcado por la exclusión de la película de los premios de la Academia.