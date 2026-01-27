Cine y perspectiva de género

Natalie Portman criticó a los Oscar por ignorar a directoras mujeres

La actriz volvió a cuestionar a la Academia de Hollywood por la falta de reconocimiento a mujeres cineastas en la edición 2026. En una entrevista reciente, defendió especialmente la exclusión de “Vidas Pasadas” de Celine Song y “Ballenita” de Sofía Auza, y aseguró que la industria aún muestra una clara desigualdad de género en sus premiaciones.