Natalie Portman criticó a los Oscar por ignorar a directoras mujeres
La actriz volvió a cuestionar a la Academia de Hollywood por la falta de reconocimiento a mujeres cineastas en la edición 2026. En una entrevista reciente, defendió especialmente la exclusión de “Vidas Pasadas” de Celine Song y “Ballenita” de Sofía Auza, y aseguró que la industria aún muestra una clara desigualdad de género en sus premiaciones.
Natalie Portman criticó a los Oscar por ignorar a directoras mujeres. Crédito: Reuters.
La actriz estadounidense Natalie Portman criticó abiertamente a la Academia de Hollywood por la escasa representación de mujeres en las nominaciones a los Premios Oscar 2026, especialmente en la categoría de Mejor Dirección, donde no fue seleccionada ninguna mujer.
Una crítica con historia
Portman, que ya había visibilizado esta problemática en ediciones anteriores —como cuando asistió a los Oscar 2020 con una capa bordada con los nombres de directoras ignoradas— volvió a manifestar su decepción ante la falta de equidad en los reconocimientos de la industria.
“Hay muchas películas maravillosas dirigidas por mujeres este año. La ausencia de nominaciones es muy preocupante”, expresó la actriz en una entrevista con el medio The Hollywood Reporter.
La actriz volvió a cuestionar a la Academia de Hollywood. Crédito: Reuters.
Las películas que quedaron fuera
Entre los films que Portman destacó y que no fueron consideradas por la Academia se encuentran “Past Lives” (“Vidas Pasadas”), de la surcoreana Celine Song, que sí logró una nominación como Mejor Película pero no para su directora, y “Ballenita”, de la mexicana Sofía Auza, que no obtuvo ninguna mención.
“Es importante que estas historias tengan su espacio en el reconocimiento global, porque amplían la mirada del cine y reflejan otras sensibilidades”, afirmó la actriz.
Portman también subrayó que la desigualdad no se limita a los premios, sino que persiste en la distribución de presupuestos, las oportunidades de rodaje y el acceso a circuitos internacionales para las cineastas mujeres.
“Reconocer el trabajo de las directoras no es un acto simbólico: es parte de transformar la narrativa dominante en el cine”, remarcó.
Portman también subrayó que la desigualdad no se limita a los premios. Crédito: Reuters.
Cifras que evidencian la brecha
Según un informe reciente del Center for the Study of Women in Television and Film de la Universidad Estatal de San Diego, solo el 14% de las películas más taquilleras de 2023 fueron dirigidas por mujeres, una cifra que marca un retroceso respecto a años anteriores.
Pese al impulso de los movimientos feministas en la industria, la presencia femenina detrás de cámara sigue siendo una excepción y no la norma.
En 2021, la cineasta Chloé Zhao hizo historia al ganar el Oscar a Mejor Dirección por Nomadland, convirtiéndose en la segunda mujer en obtener ese galardón. Sin embargo, el panorama actual muestra un retroceso en la representación femenina.
Para muchos analistas, la exclusión en esta edición de 2026 no es un caso aislado, sino parte de una tendencia más amplia que pone en duda los avances reales en términos de igualdad en Hollywood.
Con sus declaraciones, Portman vuelve a poner en el centro del debate una deuda histórica de la industria cinematográfica: el reconocimiento a las mujeres detrás de cámara. En un contexto de creciente visibilidad para las causas de equidad, las premiaciones siguen siendo terreno de disputa.