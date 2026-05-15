Luego de varios días de repercusiones en redes sociales, el biólogo molecular Estanislao Bachrach pidió disculpas públicamente por el incómodo intercambio que protagonizó con la conductora Nati Jota durante una entrevista en el canal de streaming Olga.
Estanislao Bachrach pidió disculpas tras su incómodo momento con Nati Jota en Olga
El biólogo se refirió públicamente al episodio ocurrido durante una entrevista en el canal de streaming Olga y reconoció que su reacción fue inapropiada. El cruce se había viralizado en redes sociales durante los últimos días.
El episodio había generado una fuerte circulación de videos y debates entre usuarios sobre el tono del programa y la reacción del especialista.
El cruce ocurrió mientras Bachrach hablaba sobre neurociencia y emociones en un segmento del streaming. En medio de la conversación, el especialista respondió con evidente molestia a algunas intervenciones humorísticas de la conductora y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “Cuando alguien tiene un micrófono dice cualquier pelo”.
El recorte comenzó a circular masivamente en redes sociales y provocó opiniones divididas. Mientras algunos usuarios cuestionaron la actitud del científico, otros consideraron que las interrupciones constantes durante la entrevista habían generado tensión innecesaria.
Las disculpas de Bachrach tras la viralización
Con el paso de las horas y ante la creciente repercusión del episodio, Bachrach decidió referirse públicamente a lo ocurrido. Según trascendió en distintos recortes difundidos en redes sociales, el especialista reconoció que su reacción no fue la adecuada y buscó bajar el nivel de tensión generado tras el intercambio.
En sus declaraciones, sostuvo que atravesaba un momento de cansancio y admitió que respondió de manera desafortunada durante la entrevista. También dejó en claro que no mantiene ningún conflicto personal con Nati Jota y que el episodio no pasó a mayores una vez terminado el programa.
Las disculpas aparecieron después de que el tema se convirtiera en tendencia en distintas plataformas digitales, especialmente en X, TikTok e Instagram, donde miles de usuarios analizaron el tono del intercambio y debatieron sobre los límites entre el humor y las entrevistas informativas en formatos de streaming.
La situación también abrió discusiones sobre la dinámica habitual de algunos programas digitales, donde las conversaciones suelen mezclarse con humor, interrupciones y comentarios espontáneos que muchas veces generan momentos incómodos o malentendidos entre invitados y conductores.
Bachrach, conocido por sus libros y conferencias sobre neurociencia y comportamiento humano, suele participar en espacios de divulgación científica orientados a un público amplio. En los últimos años ganó notoriedad por explicar conceptos vinculados al cerebro, las emociones y los hábitos desde un enfoque accesible y cotidiano.
Graduado en biología molecular en la Universidad de Buenos Aires, también realizó investigaciones en el exterior y publicó varios libros vinculados al desarrollo personal y la neurociencia aplicada.
Nati Jota habló del tema y cuestionó el recorte viral
Por su parte, Nati Jota también se refirió públicamente al episodio y consideró que el video viralizado “no refleja el contexto completo” de la entrevista. La conductora sostuvo que el clima general del programa había sido relajado y que el recorte difundido en redes generó una percepción parcial de lo ocurrido.
“Es injusto el clip que hicieron”, expresó en una entrevista posterior, donde explicó que la dinámica habitual del streaming mezcla información con humor y participación constante de los conductores.
La periodista también aclaró que no hubo discusiones fuera del aire y aseguró que la relación con Bachrach quedó en buenos términos una vez finalizada la transmisión.