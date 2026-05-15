Repercusiones

Estanislao Bachrach pidió disculpas tras su incómodo momento con Nati Jota en Olga

El biólogo se refirió públicamente al episodio ocurrido durante una entrevista en el canal de streaming Olga y reconoció que su reacción fue inapropiada. El cruce se había viralizado en redes sociales durante los últimos días.