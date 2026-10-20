Nicolás Payarola, el exabogado de Wanda Nara, recuperó la libertad por decisión de la Justicia de San Isidro, luego de permanecer casi once meses detenido en una causa en la que está acusado de estafas millonarias. La resolución fue dictada por la jueza de Garantías N.º 3, Andrea Rodríguez Mentasty.
El exabogado de Wanda Nara recuperó la libertad en la causa por estafas millonarias
La jueza de Garantías N.º 3 de San Isidro tomó la decisión tras casi once meses de detención. Deberá presentarse semanalmente ante la Justicia y evitar el contacto con denunciantes, presuntas víctimas y testigos.
El abogado dejó la Unidad Carcelaria N.º 61 de Melchor Romero, en La Plata, donde se encontraba alojado. La magistrada consideró que el tiempo que llevaba privado de su libertad debía ser tenido en cuenta frente a la posible pena que podría recibir en caso de ser condenado.
La decisión de Rodríguez Mentasty no se basó en el pedido presentado por la defensa de Payarola, encabezada por Gastón Marano, sino en la evaluación de una eventual condena.
En ese sentido, la jueza contempló que, si recibiera una pena de hasta tres años de prisión, el tiempo que ya pasó detenido le permitiría acceder al beneficio de la libertad condicional.
Las condiciones que deberá cumplir
La resolución establece una serie de medidas que el abogado deberá respetar para mantener el beneficio de la excarcelación.
Entre las obligaciones dispuestas, tendrá que presentarse semanalmente ante la Justicia y abstenerse de mantener contacto con los denunciantes, las presuntas víctimas y los testigos de la causa.
Estas restricciones buscan garantizar el cumplimiento de las condiciones fijadas mientras el expediente avanza hacia la etapa de juicio.
La causa irá a juicio
La investigación contra Payarola ya fue cerrada y la causa se encuentra elevada a juicio. Ahora resta conocer cuándo comenzará el debate oral en el que deberá responder por los delitos que se le atribuyen.
El exabogado está acusado de estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo. Hasta el momento, la Justicia le atribuye diez hechos, uno de ellos relacionado con el futbolista Gonzalo Montiel.
Sin embargo, el expediente continúa sumando presentaciones: según la información difundida, todavía se reciben nuevas denuncias contra el letrado.
Mientras se aguarda la fecha del juicio, Payarola permanecerá en libertad bajo las condiciones establecidas por la jueza, en el marco de una investigación que aún debe resolverse en los tribunales.