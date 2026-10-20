Espera el juicio

El exabogado de Wanda Nara recuperó la libertad en la causa por estafas millonarias

La jueza de Garantías N.º 3 de San Isidro tomó la decisión tras casi once meses de detención. Deberá presentarse semanalmente ante la Justicia y evitar el contacto con denunciantes, presuntas víctimas y testigos.