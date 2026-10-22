Argentina - España

Nito Artaza quedó envuelto en una polémica por presuntos chats íntimos con una mujer

En LAM difundieron supuestos mensajes privados entre el productor y María José, quien aseguró que mantenían una relación a distancia y que llegó a imaginar un futuro juntos. La situación sentimental de Artaza en Argentina habría desatado el conflicto.