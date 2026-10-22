Nito Artaza quedó en el centro de una nueva polémica mediática luego de que en LAM (América TV) se difundieran presuntas conversaciones privadas que habría mantenido con una mujer que vive en España. Según se contó en el programa, el vínculo entre ambos habría avanzado mientras el productor se mostraba públicamente en pareja en Argentina.
Nito Artaza quedó envuelto en una polémica por presuntos chats íntimos con una mujer
En LAM difundieron supuestos mensajes privados entre el productor y María José, quien aseguró que mantenían una relación a distancia y que llegó a imaginar un futuro juntos. La situación sentimental de Artaza en Argentina habría desatado el conflicto.
La información fue presentada por Pepe Ochoa, quien exhibió al aire una serie de mensajes que atribuyó a intercambios de tono íntimo entre Artaza y una mujer identificada como María José. La revelación generó repercusiones por las diferencias entre lo que ella creía que estaban construyendo y la situación sentimental que habría conocido posteriormente.
Las promesas de una relación a distancia
De acuerdo con el relato difundido en el ciclo televisivo, María José decidió hacer pública su versión después de enterarse de que el humorista mantenía una relación formal en Buenos Aires.
La mujer habría interpretado el vínculo como una relación seria, con expectativas de continuidad y proyectos a futuro. Según trascendió durante la emisión, la cercanía entre ambos era tal que incluso había considerado la posibilidad de presentarle a sus hijos.
La presunta existencia de otra relación en Argentina habría cambiado su percepción de lo que sucedía entre ellos y motivado su decisión de contar la historia públicamente.
Cómo se enteró la mujer de la situación sentimental de Artaza
Uno de los puntos que más repercusión generó fue la manera en que María José habría descubierto que Artaza se mostraba públicamente con otra pareja.
Según lo expuesto en LAM, la mujer se sintió engañada al conocer esa información a través de los medios de comunicación. La situación habría contrastado con las expectativas que, según su testimonio, había depositado en el vínculo a distancia.
Por el momento, los detalles de la relación se conocieron a partir de lo expuesto en el programa y de la versión atribuida a la mujer. Los presuntos mensajes difundidos al aire no constituyen, por sí solos, una confirmación independiente de todos los hechos relatados.
La reacción de Nito Artaza ante la consulta de LAM
En medio de la repercusión, Carolina Molinari, panelista del ciclo, se comunicó con Artaza para consultarlo sobre la mujer que reside en España.
Según reconstruyeron en el programa, el productor respondió inicialmente con desconcierto ante la pregunta. “¿Qué? ¿España? Si yo estoy acá”, habría expresado en un audio enviado a la panelista.
Después de que Molinari le aclarara que la consulta estaba relacionada con María José y las conversaciones mencionadas durante la emisión, Artaza dejó de responder, de acuerdo con lo informado en el ciclo.
Así, la difusión de los presuntos chats abrió un nuevo frente de exposición mediática para el humorista. La polémica quedó centrada en el relato de la mujer, las conversaciones presentadas en televisión y la reacción del productor ante las consultas periodísticas.