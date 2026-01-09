Luciano Castro rompió el silencio tras su infidelidad con una joven española: “Me da mucha vergüenza, me siento patético”
El actor argentino se sinceró este viernes sobre el reciente escándalo que sacude su relación con la actriz Griselda Siciliani tras la difusión de audios y chats que sugieren una infidelidad durante un viaje a España.
En medio de un clima de recriminaciones y especulaciones, Luciano Castro puso palabras a lo que muchos especulaban: un reconocimiento sin filtros de su conducta. El actor admitió la veracidad de los audios en los que se lo escucha intentando seducir a una mujer mientras estaba en España y no eludió la responsabilidad. “Es patético… escucharme me da mucha vergüenza”, dijo Castro, describiendo la situación como un momento de “patetismo” personal que lo avergüenza profundamente.
Castro también reflexionó sobre su propia conducta: “Es como que tengo esa gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato las destruyo en un segundo”, lamentó, en una de las frases que más llamó la atención por su franqueza ante las cámaras.
Este episodio se suma a otros de exposición pública que han marcado la carrera del actor, y él mismo reconoció que tiene “patrones” de conducta que necesita mejorar.
Cómo afectó la viralización del audio
La polémica se desató después de que se difundiera un audio en redes donde el actor, usando un tono con acento español, se dirige a la mujer con expresiones que él mismo calificó de “absurdas” y “ridículas”, diseñadas para “caerle en gracia”. Castro aseguró que escuchar su propia voz lo llena de vergüenza y tristeza por el impacto que tuvo en su vida personal y mediática.
“Lo vivo con vergüenza, imaginate que te escuchas hablando como el Zorro para caerle en gracia a una pendeja, sos un forro, sos patético. Y hay que superar la foto, -por la imagen que se filtró hace tiempo de su miembro- lo mío ya es un nivel de pelotudismo enorme, no me bastó con aquello. Ese patetismo lo sentí, te soy sincero, no me cabe tirar la pelota afuera ni nada más de lo que te estoy diciendo”.
Si bien la atención se centró en las palabras de Castro, la también actriz Griselda Siciliani ha tenido un rol clave en la gestión de la crisis. Siciliani habría enfrentado la situación de forma intensa y clara, marcando límites y exigiendo explicaciones en una conversación privada con su pareja luego de enterarse del presunto engaño.
Además, Siciliani declaró ante la prensa que su relación se basa en la sinceridad, y que aunque el episodio le provocó dolor, mantiene una postura firme y reflexiva frente a lo sucedido.
Habló Sarah Borrell, la joven danesa de 28 años con la que Luciano Castro habría tenido un acercamiento.
Contexto del escándalo
El foco del escándalo fue un viaje de Castro a España, donde, según versiones periodísticas y la viralización de audios y mensajes, habría tenido un acercamiento con una joven danesa de 28 años llamada Sarah Borrell, a quien conoció durante su estadía en Madrid. La difusión de ese contenido fue lo que reactivó signos de tensión en su relación con Siciliani y multiplicó las repercusiones mediáticas.
Este episodio no sólo volvió a poner en evidencia aspectos de la vida privada de Castro, sino que ha disparado diversas versiones y especulaciones sobre otros posibles vínculos, manteniendo al actor y su pareja en el centro de la escena del espectáculo argentino.
Las declaraciones de Luciano Castro reflejan un momento de vulnerabilidad y autocrítica en uno de los actores más populares del espectáculo nacional. La forma en que ha enfrentado este escándalo —asumiendo errores y exponiendo su posición personal y emocional— muestra la complejidad de conciliar la vida privada con el escrutinio público.
En un verano mediático marcado por versiones cruzadas y repercusiones continuas, la historia de Castro y Siciliani continúa generando interés y debate sobre intimidad, exposición y responsabilidad personal.