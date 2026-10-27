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Quién es Noah Wyle, el actor elegido como el hombre más sexy del mundo en 2026

A sus 55 años, el protagonista de The Pitt recibió una distinción de la revista People que sorprendió al actor y destacó su atractivo, carisma y vigencia en la televisión estadounidense.

El intérprete se mostró sorprendido por recibir el reconocimiento a sus 55 años.El intérprete se mostró sorprendido por recibir el reconocimiento a sus 55 años.
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El actor estadounidense Noah Wyle, protagonista de la serie The Pitt, fue elegido como el hombre más sexy del mundo de 2026 por la revista People. A sus 55 años, el intérprete se mostró sorprendido por el reconocimiento, que llegó en un momento destacado de su carrera televisiva.

La publicación le dedicó la portada de su edición de noviembre y describió su atractivo con una combinación de intensidad y encanto de galán. Wyle también participó de una sesión fotográfica y brindó una entrevista en la que contó cómo recibió la noticia.

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La reacción al reconocimiento

El actor confesó que no esperaba ser elegido para el tradicional título de la revista. “Pensé que era una broma; jamás imaginé que me harían ese honor”, expresó durante la entrevista.

La revista People distinguió al actor en su edición de noviembre de 2026.La revista People distinguió al actor en su edición de noviembre de 2026.

La distinción llega después de una etapa de reconocimiento profesional para Wyle, que volvió a ocupar un lugar central en la televisión gracias a su trabajo en The Pitt. La serie le permitió recuperar el vínculo con un género que marcó buena parte de su trayectoria: los dramas médicos.

De ER: Emergencias a The Pitt

Wyle alcanzó la popularidad internacional con ER: Emergencias, la reconocida ficción médica en la que interpretó al doctor John Carter. En sus primeras temporadas compartió elenco con figuras como George Clooney, Sherry Stringfield y Julianna Margulies, antes de consolidarse como uno de los protagonistas.

television programas premios emmy nominaciones series errr emergencias - - the nbc television network drama series "er" received sixteen primetime emmy nominations, the second most for any program, as the nominations were announced july 23 in los angeles for the 50th annual primetime emmy awards. the cast is shown [clockwise from l] gloria reuben as physician assistant jeanie boulet, maria bello as dr. anna del amico, eriq la salle as dr. peter benton, george clooney as dr. doug ross, alex kingston as dr. elizabeth corday, anthony edwards as dr. mark greene, noah wyle as dr. john carter, laura innes as dr. kerry weaver, julianna margulies as nurse carol hathaway. the emmy awards will be presented september 13 in los angeles. fsp-ho-photo by chris haston-nbc reuters television programas premios emmy nominaciones series errr emergencias - - The NBC television network drama series "ER" received sixteen primetime Emmy nominations, the second most for any program, as the nominations were announced July 23 in Los Angeles for the 50th annual Primetime Emmy Awards. The cast is shown [clockwise from L] Gloria Reuben as Physician Assistant Jeanie Boulet, Maria Bello as Dr. Anna Del Amico, Eriq La Salle as Dr. Peter Benton, George Clooney as Dr. Doug Ross, Alex Kingston as Dr. Elizabeth Corday, Anthony Edwards as Dr. Mark Greene, Noah Wyle as Dr. John Carter, Laura Innes as Dr. Kerry Weaver, Julianna Margulies as Nurse Carol Hathaway. The Emmy Awards will be presented September 13 in Los Angeles. fsp/HO-Photo by Chris Haston/NBC REUTERSSu interpretación del doctor John Carter marcó una etapa de su carrera.

Su actuación en la serie le valió tres nominaciones a los Globos de Oro y cinco a los premios Emmy. El personaje de Carter se convirtió en uno de los papeles más recordados de su carrera y lo posicionó entre los rostros más reconocibles de la televisión estadounidense.

Sus premios recientes

En The Pitt, Wyle volvió a ponerse en la piel de un médico, esta vez como el doctor Michael “Robby” Robinavitch. Además de protagonizar la producción, también se desempeña como productor ejecutivo.

Noah Wyle poses with the award for Outstanding Lead Actor in a Drama Series for "The Pitt" TPX IMAGES OF THE DAYEn The Pitt, interpreta al médico Michael “Robby” Robinavitch.

Su trabajo en la serie recibió importantes reconocimientos. En 2026 obtuvo el Globo de Oro al mejor actor en una serie dramática y sumó su segundo Emmy consecutivo en esa categoría, tras haber ganado también en 2025.

El éxito de la ficción consolidó una nueva etapa en su carrera y volvió a ponerlo en el centro de la conversación sobre las figuras más destacadas de la televisión.

Un reconocimiento que ya tuvo antecedentes

Aunque esta es la primera vez que Wyle recibe individualmente el título de hombre más sexy del mundo de People, el actor ya había formado parte de una edición especial vinculada con ese reconocimiento.

Actor Noah Wyle touches his star on the Hollywood Walk of Fame during its unveiling ceremony in Los Angeles, California, U.S., April 9, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni TPX IMAGES OF THE DAYEl actor alcanzó la fama internacional con la serie ER: Emergencias.

Durante la década de 1990, él y otros integrantes del elenco de ER aparecieron en la portada dedicada a los hombres más sexys de la serie. Décadas después, el intérprete vuelve a ser protagonista de la publicación, esta vez por su cuenta y en reconocimiento a su atractivo y vigencia profesional.

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