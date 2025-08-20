Amor y fama

Lucía Celasco y Nicolas Figal: un nuevo romance que une al espectáculo con el fútbol

Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez y reconocida modelo, estaría iniciando una relación amorosa con Nicolás Figal, defensor de Boca Juniors. Afirmaron que ambos fueron vistos juntos en un bar porteño.