Lucía Celasco y Nicolas Figal: un nuevo romance que une al espectáculo con el fútbol

Lucía Celasco, de 31 años, es una figura conocida del ambiente fashion local e internacional, al ser la nieta de Susana Giménez. Maneja su propia marca de indumentaria sustentable y divide su tiempo entre Buenos Aires y Estados Unidos.
Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez y reconocida modelo, estaría iniciando una relación amorosa con Nicolás Figal, defensor de Boca Juniors. Afirmaron que ambos fueron vistos juntos en un bar porteño.
Por su parte, Nicolás Figal es jugador profesional y defensor central de Boca Juniors, con una sólida trayectoria en el fútbol argentino y un paso por la Major League Soccer.
El periodista Pepe Ochoa, panelista del programa LAM, reveló que la relación habría comenzado hace unos meses. Aseguró que fueron vistos en un bar, donde compartieron una velada íntima y se mostraron muy cercanos. Testigos afirmaron que se retiraron juntos del lugar, lo que consolidó la idea de un posible vínculo afectivo.
Figal se encuentra actualmente separado de su expareja, la influencer gastronómica Florencia Fernández. Su relación anterior había estado marcada por diversas crisis. La aparición de Lucía Celasco en su vida se habría producido poco después de esa ruptura, según fuentes del entorno del futbolista.
A pesar de los rumores, ni Celasco ni Figal confirmaron públicamente la relación. Ambos mantienen un perfil reservado en redes sociales y, aunque se siguen mutuamente, no interactúan de forma visible en las plataformas digitales. Esta discreción refuerza la idea de que desean preservar la intimidad del vínculo que estarían construyendo.
El posible romance entre Lucía Celasco y Nicolás Figal despierta interés tanto en el ambiente del espectáculo como en el deportivo. Ella, heredera de una de las figuras más icónicas de la televisión argentina, y él, referente de la defensa en uno de los clubes más populares del país, conformarían una pareja que ya da que hablar en los medios de comunicación.
Si bien Lucía mantiene un bajo perfil, cada aparición pública suya genera atención por su vínculo familiar con una de las divas más emblemáticas de la televisión argentina. Sin embargo, ha sabido forjar su propio camino, alejada de los escándalos, enfocada en la moda y en un estilo de vida más ligado a lo empresarial y creativo.
Nicolás Figal, en tanto, transita un presente activo en Boca Juniors, equipo al que llegó en 2022 y donde se consolidó como una pieza clave en la defensa. Más allá de su rendimiento deportivo, su vida personal ha sido resguardada hasta ahora, salvo contadas excepciones en las que se conocieron detalles por trascendidos periodísticos.
Por ahora, todo transcurre lejos de las declaraciones públicas, mientras crecen las miradas en torno a este inesperado vínculo entre dos mundos que rara vez se cruzan.
