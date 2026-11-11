Un grupo de fieles reveló que la modelo Carolina "Pampita" Ardohain fue "echada" de la vigilia y el acampe previo a la misa que brindó el papa León en la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
Incómodo momento para Pampita en Luján: debió retirarse tras el rechazo de los fieles
Tras la polémica por su presencia en el sector privilegiado de Palermo, la modelo intentó sumarse al acampe frente al templo mariano durante la madrugada. Feligreses molestos por la espera le exigieron que se fuera del lugar.
El hecho llega tras la polémica por una "Carpa VIP" instalada en la misa que se llevó adelante en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Allí, Pampita había anunciado que iba a acampar; sin embargo, terminó en el lugar privilegiado junto a famosos.
Lo ocurrido generó una fuerte indignación entre los cientos de fieles que aguardaron un saludo de León XIV sin siquiera contar con protección contra el sol. En tanto, la modelo intentó acampar en Luján, pero no fue bienvenida por sus pares.
Durante una entrevista y en el marco de la desconcentración de la ceremonia, un grupo de mujeres explicó en declaraciones televisivas que habían llegado un día antes, cerca de las 8.00. Incluso, otra mujer señaló que se encontraba allí desde el lunes.
“La echaron a Pampita, son unas envidiosas. Es verdad, la echaron. Estuvo a las 7 de la mañana. Apareció sola, le dijeron: ‘¡Que se vaya, que se vaya!’. Le dije que venga acá, que le daba un lugar. Pero se fue”, cerró la asistente.