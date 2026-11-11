Tensión en la Basílica

Incómodo momento para Pampita en Luján: debió retirarse tras el rechazo de los fieles

Tras la polémica por su presencia en el sector privilegiado de Palermo, la modelo intentó sumarse al acampe frente al templo mariano durante la madrugada. Feligreses molestos por la espera le exigieron que se fuera del lugar.