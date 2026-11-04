“Él la dejó por lo mismo de siempre”

Qué se sabe de la nueva separación de Pampita y Martín Pepa: los motivos detrás de la ruptura

Aseguran que la modelo y el polista terminaron su relación y los detalles sobre los motivos de este nuevo distanciamiento no tardaron en salir a la luz, marcando un nuevo capítulo en el dinámico historial sentimental de la pareja.