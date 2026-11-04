Una nueva crisis golpea de lleno al mundo del espectáculo. Aseguran que Carolina "Pampita" Ardohain y el polista Martín Pepa terminaron su relación y los detalles sobre los motivos de este nuevo distanciamiento no tardaron en salir a la luz, marcando un nuevo capítulo en el dinámico historial sentimental de la pareja.
Qué se sabe de la nueva separación de Pampita y Martín Pepa: los motivos detrás de la ruptura
Aseguran que la modelo y el polista terminaron su relación y los detalles sobre los motivos de este nuevo distanciamiento no tardaron en salir a la luz, marcando un nuevo capítulo en el dinámico historial sentimental de la pareja.
El final de un romance con altibajos
La noticia sobre el final del vínculo sentimental entre la modelo y el polista volvió a acaparar la atención de los medios y las redes sociales. A pesar de los intentos anteriores por consolidar la pareja y de haber superado idas y vueltas a lo largo de los meses, las diferencias en el día a día habrían pesado más que las intenciones de continuidad.
“Él la dejó por la misma situación que las otras veces”, explicó Yanina Latorre, conductora al aire de Sálvese quien pueda (América) sobre los motivos que desencadenaron la ruptura. “Lo mismo de siempre: distancia, temas laborales y el entorno de él dice que ella es muy intensa. Lo mismo de siempre”, agregó.
Luego, Latorre especificó que “hace 15 días que está separada. Volvió al país hace un mes Martín Pepa, porque terminó la temporada de polo”, indicó.
"Ella está triste"
“Me dicen que Pampita está triste, que todavía no quiere que se sepa porque ella tiende a querer arreglarse, porque no se acabó el amor, está todo bien. No quise hablar con Pampita porque sabía que se iba a enojar. Hablé con mucha gente allegada de los dos lados y todo el mundo me dice que estarían separados hace 15 días”, contó Latorre.
“Pampita no se enoja porque hables de su vida privada, pero le molesta cuando trasciende la separación cuando tiene la intención de volver. Hay un problema de la vida de él y de la vida de ella. Ella cedió en un montón de cosas. Al principio ella viajaba mucho a todo lo que él hace del polo. Iba a lugares mega, casas, barco, ella por ahí subía alguna foto, pero parece que eso no se puede mostrar en el polo. No queda bien. Y a la gente que tiene mucho dinero en el polo no les gusta ostentar”, sumó.
Respecto a los motivos de la separación, Latorre añadió: “Él vino, pero parece que se siente como sobreexigido, porque a ella le gusta como el vínculo de marido y mujer, y el tipo está para tener un noviazgo. No fue un tema de celos, fue un tema de intensidad”.
Por último, cerró: “Si querés hablar, Pampita, mandá mensajes, somos todo oídos. Estoy segura que me va a desmentir o se va a enojar, pero bueno, son gajes del oficio”.
Por el momento, los protagonistas eligen el silencio o se manejan con cautela ante la consulta periodística, dejando que sea el entorno cercano el que aporte indicios sobre la ruptura definitiva. Sin embargo, los indicios en sus plataformas digitales y la falta de apariciones públicas conjuntas confirman que el panorama actual dista mucho de aquel que hace pocas semanas los mostraba apostando nuevamente al amor.
La historia sentimental de Pampita continúa despertando un enorme interés público, demostrando que incluso ante los finales amorosos más resonantes, la prioridad de la conductora se mantiene firme en su familia y en su desarrollo personal. Solo resta saber si los protagonistas optarán por blanquear los detalles en primera persona o si preferirán el silencio definitivo en esta etapa.