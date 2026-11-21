El músico Cristian “Pity” Álvarez le entregó una carta a su abogado defensor, Sebastián Queijeiro, luego de recibir una condena de 12 años de prisión por el asesinato de Cristian “El Gringo” Díaz. El mensaje, escrito a mano, fue compartido tras el encuentro que mantuvieron en la clínica psiquiátrica donde permanece internado el cantante.
La llamativa carta de Pity Álvarez a su abogado tras ser condenado a 12 años de prisión
El manuscrito fue entregado durante la visita de Sebastián Queijeiro a la clínica de Castelar. Además, el defensor adelantó que recurrirá el fallo y destacó el arresto domiciliario.
Luego de conocerse el veredicto, Queijeiro se acercó a la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en Castelar, para comunicarle personalmente el resultado del juicio. Lo acompañaron la hija y la hermana del músico, además de la abogada Luciana Comerci.
En ese encuentro, Álvarez le entregó un manuscrito al defensor con una frase que llamó la atención: “Un triunfo más en la dupla Pity-Seba. 20/11/2026”.
La reacción de la defensa
Por su parte, Queijeiro expresó su conformidad con la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, que fijó una pena de 12 años de prisión para el cantante.
“Sí, pero vamos por más”, respondió el abogado al referirse al resultado del proceso judicial y a la decisión de los jueces Gustavo Goerner, Hugo Navarro y Juan María Ramos Padilla de concederle el arresto domiciliario.
La sentencia
Javier Baños también se refirió al fallo y explicó que, aunque la defensa tiene previsto recurrir la condena, considera que la resolución fue equilibrada en comparación con los pedidos de las partes.
“Obviamente vamos a recurrir, pero fue salomónico. Nosotros pedimos 5 años por exceso en legítima defensa y el fiscal, 18 años y 6 meses. Pusieron el promedio y le dieron domiciliaria, es mucho más de lo que esperaba en primera instancia”, sostuvo.