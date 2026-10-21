Los Premios Ídolo 2026 ya tienen a sus nominados en Argentina. La tercera edición local de estos galardones reconocerá a figuras del entretenimiento digital en 29 categorías, que abarcan desde la moda y la gastronomía hasta el streaming, la música, los deportes y los contenidos de actualidad.
Premios Ídolo 2026: quiénes son los famosos nominados en Argentina
La ceremonia se realizará el miércoles 28 de octubre en la Usina del Arte, en Buenos Aires. La lista incluye influencers, streamers, músicos y creadores de contenido de distintas disciplinas.
La ceremonia se llevará a cabo el miércoles 28 de octubre en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires, con una convocatoria que reúne a personalidades conocidas de las redes sociales y a nuevos referentes de las plataformas digitales.
Entre los nombres que competirán por una estatuilla aparecen Zaira Nara, Julieta Poggio, Paulina Cocina, Milo J, La Joaqui, Nico Occhiato, Coscu, Gastón Edul y Santiago Bilinkis, entre muchos otros. La nómina también incluye a creadores que desarrollan contenidos especializados, desde viajes y educación hasta salud, tecnología y experiencias gastronómicas.
Cuándo son los Premios Ídolo 2026
La gala tendrá como conductores a Sofía Gonet, conocida en redes como La Reini, y Grego Rosello. La música estará a cargo de Q’Lokura y La T y La M, dos artistas que, además de presentarse en el escenario, competirán en distintas categorías de la premiación.
La organización de los Premios Ídolo en Argentina está vinculada con una iniciativa que nació en España en 2021 por impulso de la influencer Dulceida. El reconocimiento busca distinguir el trabajo de quienes producen contenidos para plataformas digitales y construyen comunidades de seguidores en torno a diferentes temáticas.
La versión argentina apunta a consolidar un espacio de reconocimiento para los creadores locales, en un escenario en el que las redes sociales y los canales de streaming tienen una presencia cada vez más relevante en el entretenimiento y la comunicación.
La edición de este año contempla 29 ternas, con propuestas que reflejan la variedad de contenidos que circulan en el ecosistema digital. Entre las categorías figuran viajes, moda, gastronomía, deportes, podcast, lifestyle, belleza, TikTok, YouTube, actualidad, humor y entretenimiento.
También se entregarán distinciones vinculadas con la música, el fútbol, los emprendimientos, la tecnología, la salud y el contenido creativo. Algunas categorías, como Ídolo Emergente, Momento Viral y Mejor Comunidad, tendrán votación del público, según la información difundida sobre la premiación.
La lista de nominados
La nómina reúne a figuras de distintos ámbitos. En moda, competirán Lola Latorre, Zaira Nara, Sofía Gonet, Zuzu Coudeu y el dúo integrado por Coty Crotto y Maru Gándara, entre otros nombres.
En gastronomía, la selección incluye a Paulina Cocina, Tefi Russo, Gastón Soffritti, Agus Liporace y Ailín Tokman. En la categoría de deportes aparecen Gero Arias, Juli Puente, Cristian Grosz y Sofía Martínez, mientras que entre los nominados a podcast figuran Ferné con Grego, Historia en Podcast, La Fórmula Podcast y Psicología al Desnudo.
El apartado de lifestyle tiene entre sus candidatos a Camila Mayan, Julieta Poggio, Santi Talledo y Lizardo Ponce. En belleza, por su parte, fueron nominados Daniela López, conocida como Soy Dadatina, Cande Copello y Lu Ballatore.
El universo del streaming también tendrá una presencia destacada. Entre los candidatos aparecen Coscu, Davo Xeneize, Goncho Banzas, Mernuel y Lautaro “La Cobra” del Campo. En la categoría de ídolo futbolero compiten, entre otros, Gastón Edul, Jero Freixas, Joaquín “Pollo” Álvarez y Sofía Martínez.
En música, los nominados son Milo J, La T y La M, Ángela Torres, Q’Lokura, Tuli Acosta y Olivia Wald. A su vez, la categoría de canción más viral incluye “Yakuza”, de La Joaqui; “Puñaladas”, de Lauta y Amigo de Artistas; “Soy Favela”, de La T y La M; y “A quién le importa”, de Luckra y Thalía.
La premiación también contempla categorías para creadores de contenido en TikTok y YouTube, además de reconocimientos a emprendimientos, especialistas en redes, divulgadores y referentes de salud. Entre los nominados vinculados con cultura, tecnología y conocimiento se encuentran Santiago Bilinkis, Diego Poggi y Mai Pistiner.
En el rubro de actualidad aparecen Camila Ibarbalz, Cami Valero, Fede Bongiorno y Mica Comunica. Para la categoría de humor y entretenimiento fueron seleccionados Lucho Mellera, Lucas Spadafora, Valen Rizzuti y otros creadores.
Por último, la categoría Ídolo Celebrity reúne a figuras como Damián Betular, Jimena Barón, Momi Giardina, Nico Occhiato, Stephanie Demner, Yanina Latorre y Zaira Nara.
Con una lista que combina personalidades reconocidas y nuevos talentos, los Premios Ídolo 2026 buscarán distinguir a quienes se destacan en la producción de contenidos digitales en Argentina. Los ganadores se conocerán durante la ceremonia del 28 de octubre, que tendrá como escenario la Usina del Arte y reunirá a referentes de distintas comunidades de internet.