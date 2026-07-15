El bailarín Michael-Anthony Leones Espino, conocido artísticamente como Mykee, fue encontrado muerto en las cercanías de las vías ferroviarias del suroeste de Miami, Estados Unidos, luego de permanecer desaparecido desde el pasado domingo.
Hallaron muerto al bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro tras varios días de búsqueda
La investigación continúa para determinar las causas del fallecimiento del artista de 28 años, mientras Rauw Alejandro lo despidió con un emotivo mensaje en sus redes sociales.
El artista, de 28 años, trabajaba junto a Rosalía y Rauw Alejandro y era intensamente buscado por las autoridades desde que se perdió su rastro.
Dónde fue hallado el bailarín
Según informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, el cuerpo fue encontrado en el área de West End, entre la 162.ª Avenida Suroeste y la 138.ª Terraza Suroeste.
La última vez que Mykee fue visto fue al mediodía del 12 de julio, cuando salió de una vivienda ubicada en el bloque 14200 de Southwest 161st Court. Hasta el momento, no se confirmó la causa de su muerte. Durante el operativo de búsqueda, las autoridades habían solicitado a la comunidad que actuara "con extrema precaución al hacer contacto con la persona desaparecida".
La investigación continúa
Antes del hallazgo, familiares y allegados difundieron la imagen del joven junto con una descripción física para colaborar con la búsqueda y expresaron su preocupación por su seguridad.
Tras encontrar el cuerpo, los investigadores señalaron que una de las primeras hipótesis que analizan es la de un suicidio, aunque la causa del fallecimiento aún no fue confirmada oficialmente.
El emotivo mensaje de Rauw Alejandro
Mykee, nacido en Filipinas, había construido una importante comunidad en redes sociales, donde compartía sus coreografías, trabajos artísticos y escenas detrás de los conciertos de Rosalía y Rauw Alejandro.
Luego de conocerse la noticia, el cantante puertorriqueño lo despidió con un sentido mensaje publicado en su cuenta de Instagram, donde además retiró su foto de perfil.
"Quedan tantas cosas por decir y tantos pensamientos sin terminar. Ocho años compartiendo escenarios a tu lado. Ha sido una bendición, un privilegio y un honor haberte conocido en esta vida. Tu sonrisa y tu luz siempre estarán en mi corazón", escribió.
El músico concluyó su despedida con otro mensaje dedicado a su compañero: "Seguiremos bailando, riendo y cantando en la próxima. Descansa en paz, mi hermano. Michael Anthony. Te amamos".