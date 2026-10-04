Músico y conductor

Roberto Pettinato suspendió un show en Málaga por problemas de salud y explicó qué le pasó

El músico y conductor debía presentarse en La Cochera Cabaret, pero canceló la función poco antes del horario previsto. Contó que llevaba varios días con problemas de salud, tos y dificultades para hablar. La sala informó que devolverá el dinero de las entradas.