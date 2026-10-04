Roberto Pettinato suspendió la presentación que tenía prevista este sábado en la ciudad española de Málaga debido a un cuadro de salud que, según explicó el propio artista, le impidió continuar con su actividad.
Roberto Pettinato suspendió un show en Málaga por problemas de salud y explicó qué le pasó
El músico y conductor debía presentarse en La Cochera Cabaret, pero canceló la función poco antes del horario previsto. Contó que llevaba varios días con problemas de salud, tos y dificultades para hablar. La sala informó que devolverá el dinero de las entradas.
El músico y conductor debía presentarse a las 22 en La Cochera Cabaret con su espectáculo Gracias x todo, pero finalmente comunicó la cancelación a través de sus redes sociales.
En un video publicado en su cuenta de Instagram, Pettinato pidió disculpas a quienes habían comprado entradas y explicó que atravesaba dificultades para recuperarse. Según relató, había permanecido cinco días en un hotel de Madrid intentando mejorar, aunque continuaba con tos y prácticamente sin voz.
La suspensión se produjo durante la gira que el artista realiza por España. La presentación de Málaga formaba parte de una serie de funciones de su propuesta unipersonal, luego de su paso por Madrid.
El mensaje de Pettinato y los motivos de la cancelación
Pettinato explicó a sus seguidores que no estaba en condiciones físicas de afrontar el espectáculo. En la grabación, señaló que su voz se encontraba muy afectada y que la tos persistía después de varios días.
El músico también hizo referencia a las condiciones climáticas que encontró durante su estadía en España y manifestó que, pese a los intentos realizados para recuperarse, no logró estar en condiciones de presentarse ante el público malagueño.
La situación fue comunicada también por La Cochera Cabaret, el espacio donde estaba prevista la función. Desde la sala confirmaron que la presentación quedaba cancelada por motivos de salud del artista.
La organización informó además que las personas que habían adquirido sus localidades recibirán el reintegro correspondiente. Según precisaron, la devolución se realizará de manera automática a través del mismo medio utilizado para efectuar la compra.
De esta manera, los espectadores no deben realizar una gestión adicional para recuperar el dinero de las entradas. El plazo informado por la sala para completar los reintegros es de siete días naturales.
La Cochera Cabaret también expresó sus deseos de recuperación para Pettinato y agradeció la comprensión del público frente a la situación.
La cancelación se conoció pocas horas antes de la presentación prevista. El propio Pettinato fue quien luego explicó públicamente las razones que le impidieron subir al escenario.
En su mensaje, el artista también buscó llevar tranquilidad respecto de su continuidad profesional y adelantó que espera regresar a Málaga en otra oportunidad.
La gira por España y el regreso prometido a Málaga
El espectáculo Gracias x todo constituye uno de los proyectos que Pettinato lleva adelante actualmente en España. El formato combina su experiencia como músico, conductor y humorista y tiene previsto recorrer distintas ciudades durante su estadía en el país europeo.
Antes de la presentación que finalmente fue suspendida, el artista había realizado una función en Madrid el 23 de septiembre, en La Escalera de Jacob. La gira se desarrolla de manera paralela a sus actividades musicales en la Argentina.
Pettinato aseguró que tiene intención de regresar a Málaga y dirigió un mensaje especial a quienes tenían previsto asistir al espectáculo. En ese sentido, prometió realizar una presentación especial para el público de la ciudad cuando pueda volver a los escenarios españoles.
La propuesta musical Sumo x Pettinato, por otra parte, continúa vinculada principalmente con sus presentaciones en la Argentina. El proyecto recupera canciones de Sumo, banda de la que Pettinato formó parte, y cuenta con actuaciones programadas en distintas ciudades del país.
La suspensión de Málaga, por lo tanto, se produjo en el marco de una agenda profesional que el artista mantiene tanto en España como en Argentina.
Por el momento, la información difundida públicamente se limita al cuadro de salud que Pettinato describió en su video y a la cancelación de la función. El músico no informó un diagnóstico médico específico ni detalló si deberá suspender otras actividades de su gira.
El episodio generó preocupación entre sus seguidores debido a las dificultades que mostró para hablar durante el video, aunque el propio Pettinato centró su mensaje en explicar por qué no podía realizar la presentación y en pedir disculpas al público.
La organización de La Cochera Cabaret, en tanto, avanzó con el procedimiento para devolver las entradas, mientras el artista anticipó que espera reencontrarse con el público de Málaga en una próxima oportunidad.
Así, la función que estaba prevista para este sábado quedó suspendida por los problemas de salud que afectaron al músico durante su estadía en España. Pettinato deberá ahora continuar con su recuperación antes de retomar su agenda de presentaciones.