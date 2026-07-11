¿Quién roba?

"Es el robo del siglo": las parejas de los jugadores de la Selección argentina liquidaron a Kylian Mbappé

En un divertido ida y vuelta en pleno Mundial 2026, Carolina Calvagni, Valentina Cervantes y Agustina Gandolfo opinaron sin filtros sobre el romance entre el delantero francés y la actriz española Ester Expósito, sentenciando con humor quién sale ganando en la relación.