Mientras la atención global se concentra en el desarrollo del Mundial 2026, el foco mediático sumó una inesperada arista que vincula al fútbol con el espectáculo internacional. Durante una entrevista y dinámica de juego propuesta por el conductor Joaquín "Pollo" Álvarez desde Estados Unidos, tres de las parejas más reconocidas de los futbolistas de la Selección argentina se convirtieron en el centro de las miradas tras lanzar picantes y espontáneos comentarios sobre la estrella de la selección de Francia, Kylian Mbappé.
"Es el robo del siglo": las parejas de los jugadores de la Selección argentina liquidaron a Kylian Mbappé
En un divertido ida y vuelta en pleno Mundial 2026, Carolina Calvagni, Valentina Cervantes y Agustina Gandolfo opinaron sin filtros sobre el romance entre el delantero francés y la actriz española Ester Expósito, sentenciando con humor quién sale ganando en la relación.
Carolina Calvagni (pareja de Nicolás Tagliafico), Valentina Cervantes (pareja de Enzo Fernández) y Agustina Gandolfo (pareja de Lautaro Martínez) participaron del entretenimiento denominado “¿Quién roba?”. La consigna consistía en analizar diferentes parejas del ambiente y determinar quién era la persona más beneficiada o que "salía ganando" dentro de cada relación.
Las lapidarias definiciones sobre el delantero francés
Tras evaluar sus propios vínculos sentimentales con los futbolistas de la "Albiceleste", la producción del juego les propuso opinar sobre el romance del momento: la relación entre Kylian Mbappé y la reconocida actriz española Ester Expósito. La reacción de las tres argentinas fue inmediata, desatando risas compartidas y una postura unánime que rápidamente se volvió viral.
La encargada de abrir el fuego fue la mendocina Agustina Gandolfo, quien no dudó en catalogar el noviazgo con una frase tajante: “Es el robo del siglo”. De inmediato, Carolina Calvagni respaldó la afirmación entre risas, agregando un "Mal, terrible". Por su parte, Valentina Cervantes, habitualmente con un perfil más reservado en los medios, coincidió plenamente con sus compañeras y sentenció con humor respecto al atacante galo: “Roba él. Re chorro”.
Los detalles del romance entre Mbappé y Ester Expósito
La relación sentimental entre el futbolista del Real Madrid y la protagonista de la serie "Élite" comenzó a captar la atención de la prensa internacional a finales de febrero de 2026, cuando fueron fotografiados compartiendo una cena privada y alojándose en el mismo complejo hotelero en París. Poco tiempo después, las sospechas se confirmaron al registrarse imágenes de la pareja compartiendo un vuelo en jet privado con destino a Madrid, ciudad donde ambos residen actualmente debido a sus respectivos compromisos profesionales.
A pesar de mantener una política de estricto bajo perfil y no emitir declaraciones oficiales ante los medios, el vínculo amoroso quedó plenamente en evidencia con el correr de los meses. Un hecho clave que ratificó el noviazgo fue la presencia de Ester Expósito en un palco exclusivo del estadio Santiago Bernabéu durante los compromisos de Mbappé, consolidando un romance que ya lleva cerca de cuatro meses de vigencia y que continúa generando repercusiones tanto en el ámbito deportivo como en el del espectáculo.