La salud de Romina Gaetani encendió las alarmas en el mundo del espectáculo luego de que debiera ser internada de urgencia durante una gira teatral en Carmen de Patagones. La actriz, que tenía previsto presentarse con la obra El divorcio del año, sufrió una descompensación horas antes de la función y tuvo que recibir asistencia médica.
Romina Gaetani sufrió una descompensación y terminó hospitalizada en plena gira teatral
Un problema de salud inesperado obligó a la actriz a recibir atención médica antes de salir a escena en Carmen de Patagones, lo que generó preocupación entre sus compañeros de elenco.
El episodio generó incertidumbre entre sus compañeros de elenco y el público, especialmente por tratarse de una función esperada dentro de una gira nacional que recorre distintas ciudades del país.
Qué le ocurrió
Según trascendió, Gaetani fue trasladada a un hospital local antes de salir a escena debido a una descompensación que obligó a suspender momentáneamente sus actividades. En el centro médico recibió atención para estabilizar su cuadro y permaneció algunas horas bajo observación.
La situación tomó estado público en el programa LAM, donde el panelista Pepe Ochoa brindó detalles sobre el delicado momento que atravesó la actriz. “No está bien de salud. La internaron hoy en el hospital de Carmen de Patagones, le pasaron suero. Llegó muy alterada”, expresó al aire.
De acuerdo con la información difundida, el episodio habría estado vinculado a un fuerte desgaste físico y emocional acumulado en medio de la intensa agenda laboral de la gira.
La decisión sobre la obra
Luego de recibir asistencia médica y lograr estabilizarse, la actriz regresó al teatro para reunirse con la producción y evaluar si estaba en condiciones de continuar con las funciones programadas.
Finalmente, el espectáculo sufrió una demora cercana a una hora y media mientras el equipo analizaba el estado de salud de Gaetani y definía cómo seguir adelante con la presentación prevista en Carmen de Patagones.
La situación mantuvo en vilo tanto al elenco como al público presente, que aguardó novedades respecto de la continuidad de la obra.
El presente en medio de una gira nacional
Actualmente, Romina Gaetani forma parte del elenco de El divorcio del año, producción que comparte con Fabián Vena, Juan Palomino, Ernestina Pais y Rocío Igarzábal.
La obra atraviesa una gira nacional con funciones en distintas ciudades y una importante convocatoria de público. El episodio de salud ocurre además en un contexto personal sensible para la actriz, marcado por recientes conflictos mediáticos y judiciales relacionados con su expareja.