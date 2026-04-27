Sabrina Rojas equilibra su vida entre proyectos laborales y momentos personales. Es así como la conductora suele compartir en redes sociales fragmentos de su intimidad junto sus hijos Esperanza y Fausto. Precisamente, en uno de los regresos a casa, filmaron un video familiar, donde la felicidad se mezcló con la mirada ajena y las críticas.
Sin filtros, Sabrina Rojas respondió a las críticas recibidas en redes por la seguridad de sus hijos
En medio de una salida familiar, la conductora compartió un video desde el interior de su auto, mientras regresaba a casa junto a sus hijos Esperanza y Fausto, y lo que parecía ser una escena cotidiana terminó generando polémica con sus seguidores.
Polémica en las redes sociales
En la grabación se la ve manejando, con su hija filmando desde el asiento trasero y Fausto ubicado en el asiento del acompañante. “Volviendo a casa. Así siempre, mis compañeros en esta vida. Qué suerte que tengo”, escribió Sabrina, dejando ver el amor y la complicidad que mantiene con sus hijos.
Sin embargo, algunos seguidores señalaron que el niño parecía no llevar puesto el cinturón de seguridad. Ante las críticas, Sabrina Rojas no tardó en responder y aclaró la situación con contundencia. “Por supuesto que tiene el cinturón puesto. Cuido muy bien a mis hijos. Disfruten y preocúpense por ustedes, que de los míos me encargo yo”, expresó.
Para despejar cualquier duda, la conductora compartió una captura en la que se veía con claridad que Fausto sí llevaba el cinturón correctamente abrochado. De ese modo, buscó cerrar la discusión y remarcar que la seguridad de sus hijos es una prioridad.
El mensaje, lejos de buscar polémica, fue un llamado a confiar en el amor y la responsabilidad de cada madre, celebrando la libertad de vivir y disfrutar en familia sin el peso permanente de la opinión ajena.
Sabrina Rojas disfruta a pleno de sus hijos
El vínculo que Rojas tiene con Esperanza y Fausto es visible tanto en sus palabras como en las postales que comparte. No es la primera vez que la conductora elige a sus hijos como refugio en momentos difíciles.
El episodio volvió a mostrar el fuerte vínculo con su hijos, a quienes suele definir como su refugio. Meses atrás, durante unas vacaciones en la Costa argentina, la modelo también había compartido postales junto a ellos en un momento familiar especial. “Son mi lugar”, escribió entonces, una frase que resume el rol central que sus hijos ocupan en su vida.