"No me rompan..."

Sin filtros, Sabrina Rojas respondió a las críticas recibidas en redes por la seguridad de sus hijos

En medio de una salida familiar, la conductora compartió un video desde el interior de su auto, mientras regresaba a casa junto a sus hijos Esperanza y Fausto, y lo que parecía ser una escena cotidiana terminó generando polémica con sus seguidores.