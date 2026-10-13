"Un día fue mi compañero"

Shakira sorprendió con un emotivo agradecimiento a Antonio de la Rúa en el cierre de su gira en Madrid

Durante el último concierto de su residencia en la capital española, la cantante dedicó unas palabras de reconocimiento a su expareja y exmánager, destacando su rol fundamental en la creación de su gira mundial y remarcando que "en la vida todo se transforma".