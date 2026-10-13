Ante más de 55.000 fanáticos que colmaron el estadio en la capital española, Shakira dio por finalizada la etapa europea de su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La artista aprovechó la ocasión para hacer un repaso emocional del trayecto recorrido y destacar el esfuerzo colectivo e individual que hay detrás de semejante despliegue escénico.
Shakira sorprendió con un emotivo agradecimiento a Antonio de la Rúa en el cierre de su gira en Madrid
Durante el último concierto de su residencia en la capital española, la cantante dedicó unas palabras de reconocimiento a su expareja y exmánager, destacando su rol fundamental en la creación de su gira mundial y remarcando que "en la vida todo se transforma".
El sorpresivo reconocimiento a Antonio de la Rúa
El momento más comentado de la noche llegó cuando la intérprete se detuvo a nombrar a quienes trabajaron tras bambalinas. En un gesto que rápidamente acaparó la atención mediática, la colombiana enfocó su agradecimiento en Antonio de la Rúa, con quien mantuvo un vínculo sentimental durante 16 años y una sólida relación profesional en el pasado.
"Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park", expresó la artista ante la multitud.
"Todo se transforma"
Para definir el estado actual de su relación con De la Rúa, la cantante apeló a una conocida frase que refleja la evolución de los vínculos humanos a lo largo del tiempo: "Porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler. Quiero darle las gracias a este que un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo, amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, gracias por tu amistad".
Asimismo, reflexionó ante sus seguidores: "Quizás lo más importante no es lo que nos pasó, es lo que hayamos hecho con eso y en quiénes nos transformamos. Y yo me he transformado en una mujer agradecida". Este gesto público confirma la estrecha sintonía y el buen entendimiento que ambos conservan tras años de historia compartida.
El mensaje de Calu Rivero tras las palabras de Shakira a Antonio de la Rúa
Una de las personas que estuvo presente en la última presentación de Shakira en Madrid fue Calu Rivero, cuñada de Antonio de la Rúa. La actriz siguió el espectáculo y, después de escuchar el reconocimiento de la compositora, compartió una reflexión en sus historias de Instagram.
“Cuando una mujer puede mirar su historia con gratitud, sin quedarse atrapada en lo que le dolió, empieza a reconocer su propia inmensidad. Y qué hermoso verte ahí, reconociéndote Shakira”, escribió la modelo. Con este posteo, Calu Rivero puso el foco en la posibilidad de mirar hacia el pasado desde otro lugar, sin quedar anclada en las experiencias dolorosas.
Además, su publicación recordó su actual vínculo con Aíto de la Rúa, hermano de Antonio, con quien tiene dos hijos. Debido a su presente sentimental, Calu Rivero siguió de cerca los conciertos de Shakira y en más de una oportunidad se mostró entusiasmada por verla en el escenario.
El gesto público de Shakira en el cierre de su gira europea, sumado a las repercusiones de su entorno cercano, expone una etapa marcada por la reconciliación con el pasado, donde la madurez y la gratitud prevalecen sobre los desenlaces del ayer.