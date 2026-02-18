Video: un actor de Transformers fue detenido tras una pelea en Nueva Orleans
Shia LaBeouf fue detenido luego de un violento altercado ocurrido durante las celebraciones del Miércoles de Ceniza, quedó imputado por agresión simple y deberá presentarse ante la Justicia en marzo de 2026.
El protagonista de Transformers recibió dos cargos por agresión simple.
El actor estadounidense Shia LaBeouf, reconocido por su participación en la saga Transformers, volvió a quedar en el centro de la escena tras ser arrestado luego de una violenta pelea registrada durante las celebraciones del Miércoles de Ceniza en Nueva Orleans.
El episodio ocurrió en las inmediaciones de un bar ubicado en el Barrio Francés, poco después de la medianoche del martes. Imágenes difundidas por el medio estadounidense TMZ muestran al actor en el suelo, forcejeando con dos personas que intentaban reducirlo en medio de un clima de extrema tensión.
En el video se observa cómo LaBeouf continúa lanzando golpes mientras es retenido, al tiempo que recibe advertencias verbales por parte de quienes lo rodeaban. Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre el motivo que originó la pelea.
Testigosycargos
De acuerdo con el relato de un testigo citado por la prensa local, el actor había sido escoltado fuera del bar minutos antes del altercado. Sin embargo, poco después regresó al lugar, lo que derivó en el enfrentamiento que quedó registrado en las imágenes.
Tras la pelea, personal médico se hizo presente para asistir a LaBeouf, quien fue atendido por paramédicos en el lugar. Posteriormente, se conocieron detalles del avance judicial del caso. El informe judicial difundido por TMZ indica que el actor fue imputado por dos cargos de agresión simple.
Shia LaBeouf fue arrestado tras protagonizar una pelea.
LaBeouf fue liberadobajo palabra por disposición de una juezay deberá presentarse auna audiencia programada para el 19 de marzo de 2026.
Historialconflictivo
Este episodio se suma a una extensa lista de antecedentes judiciales que marcaron la trayectoria pública del actor en los últimos años. Entre ellos figuran causas vinculadas a embriaguez en la vía pública, conducta desordenada y obstrucción, situaciones que ya habían generado preocupación en la industria y entre sus seguidores.
El nuevo arresto vuelve a poner el foco sobre la vida personal de LaBeouf, cuya carrera artística ha convivido durante años con conflictos fuera de la pantalla, alimentando una imagen pública atravesada por la controversia.