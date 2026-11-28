Sofía "Jujuy" Jiménez anunció este sábado 28 de noviembre que espera una nena, mediante un video publicado en su cuenta de Instagram en el que el color rosa y una lluvia de papelitos marcaron la celebración. La modelo y conductora compartió su ansiedad por conocer a su hija y confesó que antes imaginaba otro escenario, aunque celebró la noticia con una tierna declaración.
Sofía "Jujuy" Jiménez reveló que espera una nena: el video y su mensaje lleno de emoción
La modelo compartió un emotivo video en redes sociales para revelar que espera una nena, celebró la noticia con sus seguidores y expresó toda su ilusión.
Acompañada por las imágenes del festejo en redes sociales, la comunicadora dejó ver la ilusión que atraviesa en esta etapa de su embarazo y recibió cientos de mensajes de felicitaciones de sus seguidores.
Ansiedad y expectativas antes del anuncio
En el texto que acompañó la publicación, Sofía expresó las ganas de tener a su beba en brazos y describió las sensaciones que la acompañan mientras aguarda el nacimiento. "¿Cómo se hace para aguantarse las ganas de ver su carita? ¿De hacerle mimitos? ¿De escuchar su respiración cerquita mío? ¿De sentir su olorcito? ¡Ayuda, please!", escribió en su posteo.
Además, admitió que su intuición previa iba por otro lado antes de conocer el resultado: "No sé por qué siempre pensé que iba a ser mamá del sexo opuesto, honestamente me daba lo mismo", contó al compartir la sorpresa del momento.
La declaración de amor para su hija
Con la confirmación de que será mamá de una niña, la modelo cerró su mensaje con una frase dedicada de lleno a la beba en camino: "Ni te conozco y ya te amo, bebé de mi corazón".
La publicación reunió rápidamente miles de reacciones y comentarios de fanáticos y colegas que acompañaron el anuncio de la llegada de su primera hija.