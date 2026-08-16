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Tamara Báez respondió a sus seguidores que le piden dinero y marcó un límite en Instagram

La influencer contó que recibe miles de mensajes con pedidos de ayuda económica y explicó que durante un tiempo colaboró con algunas personas. Ahora aseguró que sus propios gastos le impiden continuar con esa práctica y respondió a quienes cuestionaron sus publicaciones.