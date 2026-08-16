Tamara Báez volvió a quedar en el centro de la conversación en redes sociales después de referirse públicamente a los mensajes que recibe a diario de personas que le solicitan dinero.
Tamara Báez respondió a sus seguidores que le piden dinero y marcó un límite en Instagram
La influencer contó que recibe miles de mensajes con pedidos de ayuda económica y explicó que durante un tiempo colaboró con algunas personas. Ahora aseguró que sus propios gastos le impiden continuar con esa práctica y respondió a quienes cuestionaron sus publicaciones.
La influencer explicó que durante un período ayudó económicamente a algunas de sus seguidoras, pero que actualmente decidió dejar de hacerlo debido a la cantidad de gastos que afronta.
La situación fue expuesta a través de sus historias de Instagram, donde Báez pidió que dejaran de enviarle este tipo de solicitudes. Según relató, los pedidos abarcan distintas necesidades, desde la reparación de teléfonos celulares hasta la compra de pañales y gastos relacionados con tratamientos de belleza.
Los pedidos de dinero que recibe a través de Instagram
Báez explicó que la cantidad de mensajes que recibe diariamente hizo que decidiera establecer un límite. En una de sus publicaciones escribió que no tenía dinero para entregar y señaló que actualmente debe afrontar numerosas cuentas.
La influencer sostuvo que recibe pedidos de manera constante y mencionó entre ellos solicitudes para arreglar celulares, comprar pañales y cubrir gastos de uñas o pestañas. Por ese motivo, pidió a sus seguidoras que ya no recurrieran a ella para solicitar ayuda económica.
El planteo generó nuevas respuestas por parte de algunas usuarias de la red social. Una de ellas cuestionó la explicación de Báez sobre su situación económica y vinculó sus dichos con las imágenes que publica habitualmente.
“Si subís historias diciendo no tengo plata, entonces no subas todo haciéndote la millonaria”, fue uno de los comentarios que recibió la influencer y que luego decidió compartir públicamente.
Otro mensaje apareció después de que Báez mostrara cómo planea decorar el parque de su casa. En esa oportunidad, una seguidora ironizó sobre su situación económica con un comentario relacionado con la afirmación de que no tenía dinero.
Las respuestas muestran una de las situaciones habituales que enfrentan las figuras con una fuerte presencia en redes sociales: la exposición permanente de aspectos de su vida personal puede generar expectativas entre sus seguidores y, al mismo tiempo, abrir discusiones sobre sus ingresos y su nivel de gastos.
En el caso de Báez, la decisión fue responder directamente a los cuestionamientos y dejar en claro que no considera que mostrar determinados aspectos de su vida implique tener dinero disponible para entregar a otras personas.
La respuesta de Tamara Báez a las críticas
Frente a los comentarios, la influencer respondió con un mensaje contundente. Báez sostuvo que no dispone de dinero para regalar y pidió a quienes le escriben que busquen una fuente de ingresos propia.
“Plata para regalarles no tengo. Salí a laburar, amiga. Dejate de joder. Me tienen re podrida”, expresó en una de sus historias, en una respuesta dirigida a las personas que continúan solicitándole dinero.
Según la información publicada, no es la primera vez que Báez cuenta que recibe este tipo de mensajes. Sin embargo, en esta oportunidad decidió hacer pública su postura y establecer un límite frente a los pedidos económicos.
La influencer también vinculó su decisión con su situación personal y sus gastos actuales. De acuerdo con lo que explicó, ya no puede mantener la ayuda económica que anteriormente brindaba a algunas personas.
La discusión se produjo en paralelo con otras publicaciones de Báez relacionadas con su vida personal. En los últimos días, la influencer mostró en Instagram imágenes de su embarazo y habló sobre algunos cambios que observa en su abdomen.
En una de esas publicaciones apareció de perfil y comentó que notaba diferente la forma de su panza. Después de recibir comentarios de sus seguidoras, explicó que una de las razones podía estar relacionada con una cirugía de liposucción a la que se había sometido a fines de 2025.
Báez señaló que actualmente observa una mayor hinchazón en la parte superior del abdomen respecto de la zona inferior y relacionó ese aspecto con la intervención estética realizada anteriormente.
La situación volvió a poner de manifiesto la dinámica que mantienen las figuras públicas con sus comunidades digitales.
Instagram funciona para influencers como un espacio donde comparten aspectos cotidianos, proyectos y decisiones personales, pero también como un canal directo a través del cual reciben consultas, críticas y pedidos.
En este caso, Báez decidió utilizar ese mismo espacio para responder a quienes le solicitan asistencia económica y explicar que no continuará enviando dinero.
Su mensaje estuvo acompañado por críticas de algunas seguidoras que cuestionaron la contradicción que perciben entre sus publicaciones sobre gastos y las imágenes relacionadas con su estilo de vida.
Por ahora, la influencer dejó planteada su posición: aseguró que no tiene dinero disponible para regalar y pidió que no continúen llegando solicitudes de este tipo a sus mensajes privados.