Video: así fue la vuelta de Tamara Paganini a Gran Hermano luego de 25 años

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivirá una noche clave con un ingreso que promete alterar por completo la dinámica del juego. Luego de 25 años, Tamara Paganini regresará al reality como una de las figuras más emblemáticas de su historia.
La ex participante ingresó en reemplazo de Jenny Mavinga, que decidió abandonar el juego por decisión propia, mientras una eliminación reciente reconfiguró la competencia dentro del reality.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivirá una noche clave con un ingreso que promete alterar por completo la dinámica del juego. Luego de 25 años, Tamara Paganini regresará al reality como una de las figuras más emblemáticas de su historia.
La ex participante entrará en reemplazo de Jenny Mavinga, quien decidió abandonar el certamen días atrás. Con una actitud decidida y la promesa de ir “por todo”, su vuelta generará gran expectativa tanto dentro de la casa como entre los seguidores del programa.
Tamara Paganini alcanzó la fama en 2001, durante la primera edición local de Gran Hermano, en un contexto en el que el formato recién comenzaba a instalarse en la televisión argentina.
En ese momento trabajaba en un bingo y llegó al casting de manera casual: acompañó a su pareja y decidió anotarse sin demasiadas expectativas. Sin embargo, terminó convirtiéndose en una de las elegidas y, con el correr de las semanas, en una figura central del programa.
Dentro de la casa formó un grupo recordado junto a Gastón Trezeguet y Marcelo Corazza. Su personalidad frontal, espontánea y sin filtros la posicionó rápidamente como una de las protagonistas del reality.
Durante su participación, Paganini se destacó por su estilo desinhibido y por implementar estrategias poco convencionales. Incluso llegó a construir un relato ficticio sobre su vida para captar la atención del público, lo que consolidó su perfil mediático.
Esa mezcla de autenticidad y polémica la convirtió en una de las concursantes más recordadas del ciclo. Su desempeño la llevó hasta la final, donde se consagró como subcampeona, dejando una huella que aún permanece vigente en la memoria del público.
Con el paso de los años, la ex jugadora también compartió aspectos íntimos de su vida. En distintas entrevistas, habló sobre una adolescencia atravesada por dificultades, incluyendo problemas de adicciones y situaciones límite que logró superar con el tiempo.
Estos relatos aportaron una nueva dimensión a su figura pública, mostrando un recorrido personal marcado por la resiliencia y la transformación.
En paralelo, la competencia sumará tensión tras una nueva eliminación. En una gala conducida por Santiago del Moro, Franco Poggio quedó fuera del reality, mientras que Brian Sarmiento logró continuar en carrera.
Los días previos estuvieron marcados por un fuerte enfrentamiento entre Andrea del Boca y Sol Abraham. La discusión surgió a partir de la compra semanal del supermercado, tarea que generó cuestionamientos dentro del grupo.
Este conflicto elevó la tensión en la casa y se convirtió en uno de los ejes principales de la semana, influyendo también en la percepción del público.
Durante la gala, el conductor fue anunciando rápidamente a los participantes que quedaban fuera de peligro. Así, Lola y Yanina lograron asegurar su continuidad en los primeros minutos.
La definición final se resolvió en un mano a mano entre Franco Poggio y Brian Sarmiento. Finalmente, el público decidió la salida de Poggio, en una instancia que reflejó la creciente competitividad del juego. Cabe destacar que Poggio también había ganado notoriedad por su vínculo con Lizardo Ponce, lo que sumaba interés a su permanencia dentro del reality.