La paz de la exclusiva comunidad de Bratenahl, en Ohio, se vio alterada en las últimas semanas tras las objeciones presentadas por los vecinos a las reformas encaradas por Taylor Swift y Travis Kelce en su residencia. Durante los encuentros de la junta comunal y la Comisión de Revisión Arquitectónica local, varios residentes calificaron la presencia y los proyectos de la famosa pareja como un problema para la tranquilidad del vecindario.
Tensión en Ohio: qué reclaman los vecinos de Taylor Swift y Travis Kelce por las obras en su mansión
Las reformas en la exclusiva mansión de la famosa pareja generaron reclamos vecinales por el impacto ambiental, la tala de árboles y riesgos en los desagües cloacales.
El foco del conflicto incluye la instalación de un cerco perimetral, la colocación de un sistema de alarmas y la implantación de decenas de árboles de hoja perenne.
Reclamos por el impacto en los servicios y el paisaje local
Entre las mayores preocupaciones manifestadas en las audiencias públicas, una vecina linderante desde hace más de tres décadas advirtió sobre posibles "desbordamientos catastróficos del alcantarillado". Según explicó, la plantación de 50 árboles de hoja perenne sobre la antigua tubería de desagüe compartida entre ambas propiedades podría causar severos daños a la infraestructura. La residente afirmó haber recibido un presupuesto de 75.000 dólares para adecuar la tubería contra el crecimiento de las raíces, tema que actualmente trata con el representante legal de la pareja.
Por su parte, otros habitantes de la zona criticaron la remoción de arbustos y la tala previa en el terreno situado frente al lago. Manifestaron su preocupación por el bienestar de la fauna autóctona, alertando sobre el riesgo de que los ciervos de la zona resulten lesionados por las vallas proyectadas.
La respuesta de los constructores y las medidas tomadas
Ante las objeciones, Jacob Kutz, responsable del proyecto por parte de la firma Tiny Construction, argumentó que las modificaciones responden exclusivamente a necesidades de privacidad y seguridad. Kutz destacó que la pareja ha demostrado disposición para mantener buenas relaciones vecinales, citando la reducción de la altura original del cerco de 2,4 a 1,8 metros, medida que obtuvo aprobación en septiembre.
Asimismo, detalló que se llevaron a cabo tareas de mantenimiento preventivo, como la limpieza a presión de las tuberías de alcantarillado sin requerir aportes económicos de la comunidad. Si bien la junta local aprobó el plan de paisajismo para la parte frontal del lote, la pareja deberá presentar una tercera propuesta en la próxima reunión para destrabar la controversia en las áreas restantes.
Un amplio patrimonio inmobiliario
La propiedad de Bratenahl fue adquirida en marzo por una sociedad de responsabilidad limitada vinculada al jugador de los Kansas City Chiefs.
Como parte del acondicionamiento del lugar, se instaló un sistema de alarmas para disuadir a quienes se aproximen a la vivienda. Esta finca forma parte del extenso catálogo inmobiliario del matrimonio, que abarca residencias en Kansas, Nueva York, Tennessee, Rhode Island y California.