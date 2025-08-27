Video: el primer beso público entre Taylor y Travis fue en Argentina
La confirmación del romance entre la superestrella pop y el jugador de NFL fue en Buenos Aires, durante la presentación de la gira "The Eras Tour". Los "swifties" argentinos recordaron este icónico momento en redes luego del anuncio de compromiso de la pareja.
Lo que comenzó como un guiño romántico sobre el escenario de "The Eras Tour" terminó con una promesa de amor eterno.Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron oficialmente su compromiso, y los "swifties" —especialmente los argentinos— no tardaron en celebrar la noticia con emoción desbordante.
Todo comenzó en noviembre de 2023, durante uno de los shows más comentados de "The Eras Tour" en Buenos Aires. Esa noche, Taylor Swift no solo entregó un espectáculo inolvidable, sino que también hizo un gesto que dejó en claro que su relación con Travis Kelce iba en serio.
Mientras interpretaba “Karma”, cambió la letra original por una nueva línea: “Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me”, dedicándosela directamente a Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs.
La reacción fue inmediata. Travis, desde la carpa VIP, se cubrió el rostro, sonrió y aplaudió. Minutos después, cuando terminó el concierto, Taylor bajó corriendo del escenario y se fundió en un abrazo con él, culminando en su primer beso público. Fue un momento espontáneo, emotivo y completamente cinematográfico, que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
El anuncio del compromiso
Casi dos años después, el 26 de agosto de 2025, Taylor y Travis anunciaron oficialmente su compromiso. Con una serie de fotos íntimas, naturales y sonrientes, la pareja confirmó que el romance que creció bajo los reflectores seguirá creciendo hacia el altar.
La noticia se volvió tendencia mundial en cuestión de minutos. Miles de fanáticos —y no solo "swifties"— celebraron el anuncio como un final feliz de una comedia romántica. En las imágenes del anuncio se los vio abrazados en un jardín lleno de flores, luciendo relajados, enamorados y, sobre todo, genuinamente felices.
El anuncio del compromiso. Crédito: Reuters.
La reacción de los fans argentinos
Para los "swifties" argentinos, la noticia tuvo un sabor especial. Muchos aún recuerdan con cariño aquella noche de noviembre en la que “todo empezó”, con el cambio de letra y el beso en River. En X los mensajes de los fans no tardaron en llegar:
“Mi amiga personal Taylor Swift se casa, estoy llorando.”
“Siento que fui parte de esto desde el beso en Argentina.”
“Un día estás escuchando Lover y al otro Taylor se casa. Necesito oxígeno.”
“Literalmente yo llorando como si fuera la madrina.”
El sentimiento general era de orgullo y cercanía: los fans argentinos sintieron que su país fue el escenario de un punto de inflexión en esta historia de amor.
Un romance construido frente al mundo.
Un romance construido frente al mundo
Taylor y Travis vivieron su relación de forma abierta, pero sin caer en lo forzado. Con apariciones públicas, gestos sinceros y respeto mutuo, construyeron un vínculo que fue creciendo con cada paso. Desde los "friendship bracelets" hasta conciertos compartidos, el relato se volvió cada vez más sólido y querido por los fans.
El beso en Argentina fue más que una postal viral: fue el primer capítulo visible de una historia que, meses después, sigue emocionando. Ahora, con el compromiso confirmado, el amor entre Taylor y Travis continúa escribiéndose —con música, con deporte, y con millones de testigos que celebran cada nuevo paso.
