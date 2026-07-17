Valentina Cervantes protagonizó un cruce en redes sociales luego de que una seguidora cuestionara a Enzo Fernández y sus recientes declaraciones relacionadas con un cántico de la Selección argentina.
Valentina Cervantes respondió a las críticas por sus dichos sobre Inglaterra
La modelo recibió cuestionamientos tras una publicación junto a Enzo Fernández y decidió contestar con un mensaje en redes luego de la polémica generada.
La modelo había compartido una publicación en Instagram junto al futbolista después de la victoria de Argentina frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. En ese contexto, una usuaria dejó un mensaje dirigido al mediocampista y apuntó contra los dichos de su pareja.
La seguidora cuestionó que la camiseta argentina le quedara “grande” a Enzo por una declaración realizada antes del partido, vinculada al nacimiento de sus hijos en territorio inglés.
El comentario
La usuaria, identificada como Erika, escribió: “Enzo te amamos, pero cerrale la boca a la señora que tenés al lado. Habló de más. Le queda enorme la camiseta”.
Ante ese mensaje, Cervantes decidió responder públicamente con una cita bíblica: “No deje que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Romanos 12:21”.
El intercambio surgió a partir de una entrevista previa en la que la modelo había explicado que su hijo Benjamín Fernández nació en Inglaterra y que por ese motivo no lo hacía participar del tradicional cántico “el que no salta es un inglés”.
Camino la final
Luego del triunfo argentino ante Inglaterra, Valentina Cervantes y sus hijos viajaron hacia Nueva Jersey para acompañar a Enzo Fernández en la final del Mundial 2026.
El encuentro decisivo se disputará este domingo frente a España, donde la Selección buscará quedarse con el título mundial.
Partido decisivo ante España
El plantel dirigido por Lionel Scaloni llegó a Nueva Jersey el jueves por la noche y comenzó los preparativos para el último partido de la competencia.
El entrenador trabajará en los primeros movimientos tácticos para definir la formación que enfrentará a la selección española. Luego de la práctica, Scaloni brindará una conferencia de prensa junto a Emiliano “Dibu” Martínez.
La final se jugará este domingo a las 16 (hora argentina) en el estadio MetLife. Argentina accedió al encuentro decisivo tras vencer 2-1 a Inglaterra en semifinales, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.