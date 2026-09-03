Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, se despidió en redes sociales del Chelsea luego de su pase al Manchester City.
La emotiva despedida de Valentina Cervantes tras el pase de Enzo Fernández a Manchester City
La pareja de Enzo Fernández publicó en Instagram un collage para despedirse de la ciudad tras más de tres años viviendo en la ciudad. El futbolista de la Selección fue anunciado como nuevo jugador del Manchester City por 145 millones de euros.
La familia del jugador de la Selección Argentina anunció que deja Londres tras más de tres años en la ciudad por el traspaso de 145 millones de euros.
La despedida en redes y el traslado familiar
Para marcar el cierre de esa etapa, la esposa del mediocampista compartió en sus historias de Instagram un collage de fotos que recopiló momentos de la convivencia en Londres, la ciudad donde vivieron más de tres años mientras él jugaba en el Chelsea.
En las imágenes se los ve celebrando en el estadio del club cuando su hijo Benjamín era apenas un bebé de pocos meses, y la publicación acompañó el anuncio público de la partida de la familia hacia Manchester.
Las fotos y mensajes que acompañaron ambas despedidas fueron compartidos desde las cuentas de Instagram @valucervantes y @enzojfernandez, según la información disponible.
El traspaso y su magnitud económica
El club inglés anunció la llegada del futbolista desde el Chelsea por 145 millones de euros, una cifra que, según la información difundida, lo convierte en el pase más caro de este mercado y en la transferencia más elevada en la historia de la Premier League.
El propio futbolista se despidió de los hinchas del Chelsea con una carta publicada en su cuenta de Instagram, en la que repasa su vínculo con el club y las emociones del momento.
“Querido Chelsea, quiero que sepan que estos no fue días fáciles para mí. Escribir esto tampoco es fácil”, escribió Enzo Fernández, jugador del Manchester City.
En otro pasaje de la misiva, el volante recordó su adaptación al entorno del club y la relación con la afición y la camiseta: “Hace tres años, Cobham y Stamford Bridge se convirtieron en mi hogar y el de mi familia. Me encariñé con la gente, con la camiseta y con el escudo de este increíble club. Créanme cuando les digo que, desde el momento en que llegué, me obsesioné con ganar y con traerle a este club todos los trofeos que su historia merece”, escribió Enzo Fernández, jugador del Manchester City.
El jugador también reconoció los altibajos vividos durante su etapa en el club londinense: “Sufrimos, lloramos, me enojé muchas veces, pero también celebramos títulos y victorias inolvidables. Juntos, en los buenos y en los malos momentos”, escribió Enzo Fernández, jugador del Manchester City.
En el cierre de su carta, expresó gratitud hacia la institución y la hinchada: “Fui realmente feliz aquí, y les deseo lo mejor para el futuro. Gracias por todo el cariño y el apoyo que me dio a mí y a mi familia durante estos años. Nunca lo olvidaré. Este grupo les dará muchos más motivos para ser felices, y yo también me alegraré por ustedes. No lo duden. Siempre estarán en mi corazón, Blues. Siempre les desearé, siempre, lo mejor. Siempre Blue. Gracias, Chelsea”, escribió Enzo Fernández, jugador del Manchester City.